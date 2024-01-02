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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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في ذكرى وفاته.. محطات في حياة السيناريست وحيد حامد (فيديو)

وحيد حامد
وحيد حامد

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الثلاثاء، تقريرًا يرصد أبرز المحطات في حياة السيناريست وحيد حامد، بمناسبة ذكرى وفاته.

معلومات عن السيناريست وحيد حامد

- كاتب سيناريو مصري من مواليد 1 يوليو 1944 في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

- عٌرف بتقديمه لأعمال اجتماعية ذات بعد سياسي تناقش قضايا المجتمع المصري.

- عمل منذ صغره على تثقيف نفسه منذ أن جاء إلى القاهرة عام 1963 قادمًا من الشرقية لدراسة الآداب قسم اجتماع.

- كتب في العديد من الصحف والمطبوعات حتى ظهرت له أول مجموعة قصصية من هيئة الكتاب وكانت تحمل اسم "القمر يقتل عاشقه".

- عمل مع عدد من المخرجين منهم سمير سيف وشريف عرفة وعاطف الطيب وحاز عن أعماله على عدة جوائز.

- حصل على جائزة أحسن مسرحية عن مسرحية "آه يا بلد" من وزارة الثقافة عام 1972.

- فاز بجائزة مصطفى أمين وعلي أمين عن فيلم "البريء" عام 1986.

- نال جائزة مهرجان القاهرة السينمائي للسيناريو المتميز عام 1990 - 1991.

- فاز بجائزة أحسن فيلم "الإرهاب والكباب" من وزارة الثقافة عام 1993 والعديد من الجوائز الأخرى.

- توفي يوم السبت 2 يناير 2021 عن عمر ناهز 76 عامًا.

وحيد حامد السيناريست الراحل وحيد حامد السيناريست وحيد حامد محطات ذكرى وفاته

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