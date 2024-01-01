الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اتحاد عمال مصر يكشف جهود توسيع إجراءات ومخصصات الدعم والحماية الاجتماعية

مجدي البدوي
مجدي البدوي

قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الحكومة تضع في أولويات خطتها خلال عام 2024 ملف تحسين أجور العاملين بالدولة رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مؤكدًا أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات المهمة في ذلك الملف خلال السنوات الثلاثة الماضية كان من بينها تحريك الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات.

وأضاف "البدوي" عبر مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية، اليوم، أنه سيتم تطبيق الحد الأدنى في الأجور لتصل إلى 3500 في القطاع الخاص خلال العام الجديد، وإقرار صرف العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص وقدرها 3% من الأجر التأميني بحد أدنى 200 جنيه، إضافة إلى ارتفاع الحد الأدنى والأقصى للمعاشات.

صرف العلاوة الدورية بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري

وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن من بين القرارات المهمة أيضًا في هذا العام صرف العلاوة الدورية بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة أو بعض المؤسسات الاقتصادية، إضافة إلى العلاوة السنوية للمعاشات في شهر يوليو المقبل.

ولفت نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى أن الدولة تقوم بصرف بعض الحوافز خلال العام وفقًا للظروف أو الإمكانات أو ارتفاع الأسعار؛ بهدف تقليل تداعيات الأزمات الاقتصادية، منوهًا بأن الحد الأدنى للأجور ارتفع 7 مرات خلال السنوات الثلاث الماضية.

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