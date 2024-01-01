الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ناقد رياضي: محمد صلاح يقدم مصلحة الوطن والكرة المصرية على مصلحته الشخصية

محمد صلاح
محمد صلاح

قال الناقد الرياضي بلال السيسي، إن اللاعب محمد صلاح قيمة كبيرة جدًا للكرة المصرية، والكرة الإنجليزية، موضحا أن أمنية حياته بعد النجاحات التي حققها على مستوى الأندية، هو تحقيق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وأضاف الناقد الرياضي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الاثنين، أن صلاح يوجه رسالة قوية بأنه يقدم مصلحة الوطن دائمًا، ومصلحة الكرة المصرية على مصلحته الشخصية ومصلحة ليفربول.

صلاح هدفه إسعاد الجماهير المصرية التي تدعمه

وأوضح الناقد الرياضي، أن صلاح هدفه إسعاد الجماهير المصرية التي تدعمه وتقف ورائه دائمًا، وهذا يؤكد أنه على قدر كبير من المسؤولية.

وتابع من المقرر أن يخوض النجم المصري محمد صلاح آخر مبارياته مع ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد مساء اليوم، الاثنين، قبل السفر للانضمام لمعسكر منتخب مصر للمشاركة فى كأس أمم أفريقيا 2023.

محمد صلاح مصلحة الوطن الكرة المصرية مصلحته الشخصية ناقد رياضى محمد صلاح يرفع مصلحة الوطن

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