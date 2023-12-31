ماذا ينتظر محمد صلاح أمام نيوكاسل يونايتد فى الدورى الإنجليزى؟

يستعد نادي ليفربول لمواجهة نيوكاسل يونايتد، في ختام منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2023/ 2024.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، فتُقام غدًا الاثنين، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “أنفيلد رود”، معقل فريق “الريدز”.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي؟

ويأمل المحترف المصري محمد صلاح في الظهور بأفضل شكل ممكن أمام نيوكاسل يونايتد، وذلك بعد غيابه عن التسجيل في آخر مباراة لفريقه أمام بيرنلي في بطولة الدوري الإنجليزي، كما أن هز شباك الخصم سيعني المزيد من الأرقام القياسية التاريخية لـ "مو".

وفي هذا التقرير، نستعرض تباعًا: ماذا ينتظر محمد صلاح أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي؟

– صلاح يأمل في التسجيل من أجل زيادة عدد أهدافه في الدوري الإنجليزي، في آخر مبارياته قبل التوجه للانضمام لمعسكر منتخب مصر، قبل المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023، حيث سجل 12 هدفًا، ويأتي في وصافة جدول ترتيب الهدافين خلف النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

– صلاح شارك في الانتصار على نيوكاسل يونايتد، وحال تحقيق الانتصار في مباراة الغد، سيصبح أكثر الفرق التي يفوز عليها “مو” في مختلف المسابقات، بالتساوي مع وست هام يونايتد برصيد 12 مباراة.

وسبق لـ صلاح تسجيل 6 أهداف وصناعة مثلهم أمام نيوكاسل يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، بالتساوي مع أستون فيلا صاحب المركز الثاني، مع العلم أن “الريدز” لعبوا 19 مباراة في المسابقة هذا الموسم.