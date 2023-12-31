الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام نيوكاسل يونايتد فى الدورى الإنجليزى؟

محمد صلاح
محمد صلاح

يستعد نادي ليفربول لمواجهة نيوكاسل يونايتد، في ختام منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2023/ 2024.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، فتُقام غدًا الاثنين، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “أنفيلد رود”، معقل فريق “الريدز”.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي؟

ويأمل المحترف المصري محمد صلاح في الظهور بأفضل شكل ممكن أمام نيوكاسل يونايتد، وذلك بعد غيابه عن التسجيل في آخر مباراة لفريقه أمام بيرنلي في بطولة الدوري الإنجليزي، كما أن هز شباك الخصم سيعني المزيد من الأرقام القياسية التاريخية لـ "مو".

وفي هذا التقرير، نستعرض تباعًا: ماذا ينتظر محمد صلاح أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي؟

– صلاح يأمل في التسجيل من أجل زيادة عدد أهدافه في الدوري الإنجليزي، في آخر مبارياته قبل التوجه للانضمام لمعسكر منتخب مصر، قبل المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023، حيث سجل 12 هدفًا، ويأتي في وصافة جدول ترتيب الهدافين خلف النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

– صلاح شارك في الانتصار على نيوكاسل يونايتد، وحال تحقيق الانتصار في مباراة الغد، سيصبح أكثر الفرق التي يفوز عليها “مو” في مختلف المسابقات، بالتساوي مع وست هام يونايتد برصيد 12 مباراة.

وسبق لـ صلاح تسجيل 6 أهداف وصناعة مثلهم أمام نيوكاسل يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، بالتساوي مع أستون فيلا صاحب المركز الثاني، مع العلم أن “الريدز” لعبوا 19 مباراة في المسابقة هذا الموسم.

محمد صلاح ليفربول نيوكاسل يونايتد الدورى الانجليزى ماذا ينتظر محمد صلاح

مواد متعلقة

توتنهام ينهي 2023 بثلاثية في شباك بورنموث بالدوري الإنجليزي

أرسنال يواصل السقوط ويخسر من فولهام فى الدورى الإنجليزى

رسميا.. ليفربول يقطع إعارة فابيو كارفاليو من لايبزيج

الشوط الأول.. أرسنال يتعادل مع فولهام بهدف لمثله في الدوري الإنجليزي

موديست.. «لا يوجد أخطر من رجل عاد من الموت»

فريق تريزيجيه.. طرابزون سبور يستهدف ضم أليو ديانج في يناير

مدرب نيوكاسل: "لم نحصل على ضمانات بخصوص الإنفاق في الميركاتو الشتوي"

عاجل.. ريال مدريد يجدد عقد كارلو أنشيلوتى حتى 2026

الأكثر قراءة

عاجل.. ميليشيات مسلحة تعلن استهدافها قاعدة عين الأسد الأمريكية بطائرة مسيرة فى العراق

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

للزملاء والرؤساء في العمل.. رسائل تهنئة رسمية بمناسبة العام الجديد 2024

الأهلى يعلن صفقة عمر كمال خلال ساعات وديانج يبلغ زملاءه بالرحيل عن الفريق

عاجل.. الاحتلال يعتزم استبدال جميع العمال الفلسطينيين بعشرات الآلاف من الأجانب

عاجل.. مع بدء العام الجديد.. قصف صاروخى يضرب تل أبيب (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة