صلاح والشناوى والأهلى على رأس القوائم النهائية للأفضل فى إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» عن القوائم النهائية لجوائز اللاعبين الأفضل فى قارة إفريقيا للعام ٢٠٢٣.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب فى إفريقيا لعام ٢٠٢٣ كلًا من اللاعبين: محمد صلاح، نجم المنتخب المصرى وفريق ليفربول الإنجليزى، وأشرف حكيمى، نجم المنتخب المغربى ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسى، وفيكتور أوسيمين، نجم المنتخب النيجيرى ولاعب نابولى الإيطالى.

وغادر القائمة كل من: الجزائرى رياض محرز، والسنغالى ساديو مانى، والثلاثى المغربى يوسف الناصيرى، وياسين بونو، وسفيان إمرابط، والثنائى الكاميرونى فينسنت أبوبكر وفرانك زامبو إنجويسا.

فيما ضمت القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعبة فى القارة عن العام الحالى كلًا من: النيجيرية أسيسات أوشوالا، والجنوب إفريقية ثيمبى كجاتلانا، والزامبية باربارا باندا.

أما قائمة أفضل لاعب فى مسابقتى «كاف» للأندية لعام ٢٠٢٣ فقد ضمت كلًا من: الجنوب إفريقى بيرسى تاو، لاعب الأهلى، والكونغولى فيستون مايلى، مهاجم بيراميدز واللاعب السابق ليانج أفريكانز التنزانى، والناميبى بيتر شالوليلى، مهاجم صن داونز الجنوب إفريقى.

وجاء من بين أبرز من غادر تلك القائمة كل من: محمد الشناوى، ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، والتونسى على معلول، ثلاثى فريق الأهلى.

وفيما يتعلق بقائمة أفضل لاعبة فى مسابقات الأندية، فقد ضمت: البوتسوانية ريفيلوى ثولاكيلى، والجنوب إفريقية ليبوهانج راماليبى، لاعبتى صن داونز، بالإضافة إلى المغربية فاطمة تكناوت.

وعن القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب شاب فى إفريقيا فقد ضمت كلًا من: عبدالصمد الزلزولى، لاعب المنتخب المغربى، والثنائى السنغالى لامين كامارا، وأمارا ضيوف، لاعبى فريق ميتز الفرنسى.

فيما ضمت قائمة أفضل اللاعبات الشابات عن العام الحالى كلًا من: الغانية كومفورت يبواه، لاعبة فريق أمبيم داركوا الغانى، والمغربية نسرين الشاد، لاعبة فريق ليل الفرنسى، والنيجيرية ديبورا أبيودن، لاعبة فريق بيتسبروه الأمريكى.

وفيما يتعلق بحراس المرمى، أعلن «كاف» عن القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل حارس فى إفريقيا، وضمت كلًا من: محمد الشناوى، حارس الأهلى والمنتخب المصرى، وياسين بونو، حارس الهلال السعودى والمنتخب المغربى، وأندريه أونانا، حارس المنتخب الكاميرونى ومانشستر يونايتد الإنجليزى.

فيما ضمت قائمة أفضل الحارسات كلًا من: خديجة الرميشى، حارسة المنتخب المغربى ونادى الجيش الملكى، وشياماكا نادوزى، حارسة المنتخب النيجيرى وباريس إف سى الفرنسى، وأنديلى دلامينى، حارسة منتخب جنوب إفريقيا ونادى صن داونز.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب فى إفريقيا لعام ٢٠٢٣ كلًا من: أليو سيسيه، المدير الفنى لمنتخب السنغال، ووليد الركراكى، المدير الفنى لمنتخب المغرب، والجزائرى عبدالحق بن شيخة، المدير الفنى السابق لفريق اتحاد العاصمة الجزائرى والمدرب الحالى لسيمبا التنزانى.

وخرج بذلك، السويسرى مارسيل كولر، من القائمة النهائية للمرشحين، بعد أن تواجد فى القائمتين الأولى والثانية اللتين أعلنهما «كاف» فى وقت سابق.

فيما ضمت القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب لفريق نسائى، كلًا من الفرنسى رينالد بيدروس، المدير الفنى لمنتخب سيدات المغرب، وديزيريه إليس، المدير الفنى لمنتخب سيدات جنوب إفريقيا، وجيرى تشابالالا، المدير الفنى لفريق سيدات ماميلودى صن داونز الجنوب إفريقى.

وفى الإطار نفسه، كشف «كاف» عن القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل نادٍ فى إفريقيا، التى ضمت كلًا من: الأهلى المصرى، وماميلودى صن داونز الجنوب إفريقى، والوداد البيضاوى المغربى.

فيما ضمت قائمة أفضل نادٍ فى القارة لفئة السيدات كلًا من: فريقى الجيش الملكى وسبورتنج كازابلانكا المغربيين، وماميلودى صن داونز الجنوب إفريقى.

وفى المنتخبات، ضمت القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل منتخب وطنى فى إفريقيا فى فئة الرجال كلًا من: المغرب والسنغال وجامبيا، وفى فئة السيدات كلًا من منتخبات المغرب، ونيجيريا، وجنوب إفريقيا.