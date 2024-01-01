الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": انقطاع الكهرباء عن 33500 منزل بسبب زلزال اليابان

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، تقريرًا حول زلزال بقوة 7.4 ريختر يضرب وسط البلاد في اليابان، وإصدار تحذير بحدوث موجة تسونامي محتملة.

وانقطعت الكهرباء عن نحو 33 ألفا و500 منزل في المنطقة المحيطة بمركز الزلازل التي ضربت وسط اليابان، بينما أفادت سلطات المرافق المحلية بأن المناطق المتضررة بالزلازل شملت محافظات توياما وإيشيكاوا ونيجاتا، الواقعة على جانب بحر اليابان في جزيرة هونشو في اليابان.

الحكومة تسعى للحفاظ على أرواح المواطنين 

وأصدر رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، تعليمات للحكومة ببذل كل ما في وسعها، لضمان الحفاظ على أرواح المواطنين في أعقاب سلسلة من الهزّات الأرضية القوية التي شهدتها البلاد خلال الساعات القليلة الماضية.

ودعا "كيشيدا"، سكان المناطق الأكثر عُرضة لمخاطر الزلزال، إلى الإخلاء الفوري، تجنبًا للتعرض لموجات جديدة من الهزّات الأرضية.

اليابان تحذير تسونامي تسونامي زلزال بقوة 7 زلزال تحذير بحدوث تسونامي

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