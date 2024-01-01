أرقام ضخمة.. خسائر الاقتصاد السودانى منذ اندلاع الاشتباكات (فيديو)
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، تقريرًا يرصد خسائر الاقتصاد السوداني منذ اندلاع الاشتباكات.
خسائر الاقتصاد السودانى:
الخسائر قدرت بـ15 مليار دولار.
تعادل الخسائر 48% من الناتج المحلي الإجمالي.
توقعات بتراجع 20% في الناتج المحلي.
خسائر البنى التحتية السودانية تقارب 60 مليار دولار.
خسائر القطاع الصناعي السوداني تصل إلى نحو 70%.
تراجع مدخلات الإنتاج وموانئ تصدير وإدخال المواد الخام.
خسائر القطاع الزراعي السوداني تقدر بما يصل إلى 20%.
خسائر القطاع الخدمي في السودان بلغت 50% تقريبًا.
توقعات بفقدان أكثر من 5 ملايين سوداني وظائفهم.
تراجع دخل الأسرة السودانية في الحضر والريف بنسبة 40%.
ارتفاع معدل الفقر في السودان بنسبة 4.5%.
انضمام 2 مليون سوداني بالفعل إلى 26 مليونًا مسجلين تحت خط الفقر.
توقعات بدخول 1.8 مليون سوداني إضافي تحت خط الفقر.