الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أرقام ضخمة.. خسائر الاقتصاد السودانى منذ اندلاع الاشتباكات (فيديو)

الاقتصاد السوداني
الاقتصاد السوداني

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، تقريرًا يرصد خسائر الاقتصاد السوداني منذ اندلاع الاشتباكات.

خسائر الاقتصاد السودانى:

الخسائر قدرت بـ15 مليار دولار.

تعادل الخسائر 48% من الناتج المحلي الإجمالي.

توقعات بتراجع 20% في الناتج المحلي.

خسائر البنى التحتية السودانية تقارب 60 مليار دولار.

خسائر القطاع الصناعي السوداني تصل إلى نحو 70%.

تراجع مدخلات الإنتاج وموانئ تصدير وإدخال المواد الخام.

خسائر القطاع الزراعي السوداني تقدر بما يصل إلى 20%.

خسائر القطاع الخدمي في السودان بلغت 50% تقريبًا.

توقعات بفقدان أكثر من 5 ملايين سوداني وظائفهم.

تراجع دخل الأسرة السودانية في الحضر والريف بنسبة 40%.

ارتفاع معدل الفقر في السودان بنسبة 4.5%.

انضمام 2 مليون سوداني بالفعل إلى 26 مليونًا مسجلين تحت خط الفقر.

توقعات بدخول 1.8 مليون سوداني إضافي تحت خط الفقر.

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