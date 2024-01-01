الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير شئون الأسرى السابق: الاحتلال حوّل قطاع غزة إلى منطقة لا تصلح للحياة (فيديو)

الدكتور أشرف العجرمي،
الدكتور أشرف العجرمي،

قال الدكتور أشرف العجرمي، وزير شئون الأسرى السابق، إن الحرب على غزة التي تستمر منذ قرابة 3 شهور حتى الآن يدفع الشعب الفلسطيني ثمنها باهظًا، منهم مئات الشهداء وآلاف الجرحى الذين يصابون في عمليات القصف المستمر والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف العجرمي، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن إسرائيل كل أهدافها التي رسمتها للحرب لم تتحقق، وعمليات القتل والتدمير في قطاع غزة هذا هو ما يحدث الآن.

وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب

وأوضح وزير شئون الأسرى السابق أن الأطراف الفلسطينية المختلفة في قطاع غزة تريد وقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب مقابل صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين، منوهًا بأن إسرائيل لا توافق على وقف إطلاق النار.

وأشار وزير شئون الأسرى السابق إلى أن إسرائيل حولت قطاع غزة إلى منطقة لا تصلح للحياة لإجبار المواطنين على النزوح، موضحًا أن إسرائيل مصرة على إبقاء احتلالها للقطاع.

غزة قطاع غزة إسرائيل منطقة لا تصلح للحياة قيادي سياسي

مواد متعلقة

زلزال يضرب اليابان.. باحث سياسى يحذر من تسونامى جديد (فيديو)

أرقام ضخمة.. خسائر الاقتصاد السودانى منذ اندلاع الاشتباكات (فيديو)

ناقد رياضي: محمد صلاح يقدم مصلحة الوطن والكرة المصرية على مصلحته الشخصية

"الأرصاد": متوقع سقوط أمطار فى أول أيام 2024 (فيديو)

أستاذ علاقات دولية يستعرض جهود مصر الدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية (فيديو)

أيمن الرقب: رغم النداءات الفلسطينية لإغاثة أهالى غزة المجتمع الدولى "خارج الخدمة"

جهود الدعم الاجتماعى فى 2023 / 2024 (فيديو)

جهاد الحرازين: الاحتلال خسر أكثر من 14 مليار دولار خلال الحرب على غزة

الأكثر قراءة

تونى بلير وسيط إسرائيل لتهجير سكان غزة لدول المنطقة.. ما القصة؟

تسجيل أول هزة أرضية فى 2024 على حدود بنى سويف والبحر الأحمر (صورة)

ماذا يحدث في جسمك عند تناول كوب من الماء المضاف له حبة البركة يوميا؟

11 مليون جنيه فى الموسم.. تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلى

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

زلزال جديد يهز اليابان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟