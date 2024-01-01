وزير شئون الأسرى السابق: الاحتلال حوّل قطاع غزة إلى منطقة لا تصلح للحياة (فيديو)

قال الدكتور أشرف العجرمي، وزير شئون الأسرى السابق، إن الحرب على غزة التي تستمر منذ قرابة 3 شهور حتى الآن يدفع الشعب الفلسطيني ثمنها باهظًا، منهم مئات الشهداء وآلاف الجرحى الذين يصابون في عمليات القصف المستمر والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف العجرمي، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن إسرائيل كل أهدافها التي رسمتها للحرب لم تتحقق، وعمليات القتل والتدمير في قطاع غزة هذا هو ما يحدث الآن.

وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب

وأوضح وزير شئون الأسرى السابق أن الأطراف الفلسطينية المختلفة في قطاع غزة تريد وقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب مقابل صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين، منوهًا بأن إسرائيل لا توافق على وقف إطلاق النار.

وأشار وزير شئون الأسرى السابق إلى أن إسرائيل حولت قطاع غزة إلى منطقة لا تصلح للحياة لإجبار المواطنين على النزوح، موضحًا أن إسرائيل مصرة على إبقاء احتلالها للقطاع.