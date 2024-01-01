الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

زلزال يضرب اليابان.. باحث سياسى يحذر من تسونامى جديد (فيديو)

اليابان
اليابان

قال الدكتور طلعت سلامة، الباحث السياسي، إن معظم مناطق اليابان تنتشر وتنشط فيها الزلازل بشكل شبه مستمر دائمًا، ولكن ما يحدث من أعقاب هذه الزلازل هو خطورة حدوث تسوماني، وذلك ما حدث سابقًا وتأثرت المحطات النووية من قبل، وتسببت في كوارث طبيعية هناك.

وأضاف سلامة، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن زلزال اليابان هذه المرة كان بقوة 7.4 مقياس ريختر تأثرت به معظم السواحل اليابانية، وترتفع الأمواج في ذروتها من 6 لـ 7 متر خلال الساعات المقبلة.

الحكومة اليابانية قامت بدورها تجاه المواطنين

وأوضح الباحث السياسي، أن الحكومة اليابانية قامت بدورها تجاه المواطنين، وأمرت بإخلاء المناطق الساحلية ومعظم المناطق التي تضررت، ولكن حتى الآن لم يحدث خلل في المحطات النووية مع المتابعة المستمرة.

ولفت الباحث السياسي، إلى أن هيئة المرور اليابانية قامت بوقف الطرق السريعة والمحاور التي قد تتضرر من جراء حدوث تسونامي، منوهًا بأن الحكومة اليابانية سباقة دائمًا بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المواطنين.  

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