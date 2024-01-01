أستاذ علم الزلازل: تحذيرات من تسونامى سيحدث بالمحيط الهادى بسبب زلزال اليابان

قال الدكتور نجيب أبوكركي، أستاذ علم الزلازل بالجامعة الأردنية، إن زلزال اليابان ضرب منتصف البلاد فعليًا، ومن الجهة الشمالية أيضًا، وضرب المنطقة المحصورة بين اليابان والكوريتين والصين، وأي مكان قريب من هذه الأماكن له الأولوية بحدوث تسونامي.

وأضاف أبوكركي، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أنه يمكن أيضًا أن يحدث تسونامي بعيدًا عن هذه الأماكن، محذرًا من تسونامي محتمل قريبًا سيحدث في كل المحيط الهادي.

أجهزة إنذار مبكر متطورة في مناطق المحيط الهادي

ونوه أستاذ علم الزلازل بالجامعة الأردنية، بأن هناك أجهزة إنذار مبكر متطورة في مناطق المحيط الهادي تتابع تغيرات ارتفاع المياه، مشددًا على أن أخطار التسونامي ستؤدي إلى مشاكل كبيرة، خاصة إذا ضرب مناطق مأهولة بالسكان أو شواطئ يوجد عليها أشخاص.