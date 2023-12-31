اتحاد عمال مصر: نأمل أن يلتزم القطاع الخاص بتنفيذ الحد الأدنى للأجور

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنه يأمل أن يستجيب القطاع الخاص لقرارات المجلس القومي للأجور في صرف الحد الأدني للأجور.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هناك 3 أنواع للقطاع الخاص الأول يصرف ولا ينظر للحد الأدني ويعطي مرتبات أعلى من الزيادة، ونوع آخر ملتزم بما تقوله الحكومة، ونوع آخر هو الأصعب لأن جزءًا منهم ظروفه الاقتصادية صعبة وبعض الأحيان يقول إنه إن طبق القرارات سيغلق.

ليس من مصلحة صاحب الشركة أو العامل غلق المؤسسة

وأكد أنه ليس من مصلحة صاحب الشركة أو العامل أن تغلق الشركة، ولذا لابد أن يكون هناك آلية لمراجعة ميزانية الشركات.

وأشار إلى أن تطبيق القرار من عدمه سيتم تحديده من خلال الشكاوى التي تقدم أمام مديرية القوى العاملة أو لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور.