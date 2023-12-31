"القومي للأجور" يزف بشرى سارة للقطاع الخاص عن موعد تطبيق الحد الأدنى

قالت حنان نظير، منسق عام المجلس القومي للأجور، إن رفع الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص من 3 آلاف إلى 3 ونصف بالإضافة إلى علاوة دورية في الراتب الأساسي وهي 3% من أجر الاشتراك التأميني، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون 3% ولا تقل عن 200 جنيهًا حتى لا يكون مبلغا زهيدًا في النهاية ويهمنا الطبقات الدنيا.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه حرصًا من المجلس وكل أعضائه على أن يكون هناك مردود لهذه العمالة تم تطبيق القرار بداية من شهر يناير 2024.

لا يوجد أي جهة مستثناه من تطبيق الحد الأدني للأجور

وأكدت أنه لا يوجد أي جهة مستثناه وكان هناك جهات مستنثاه في أول مرة تم تطبيق القرار فيها بسبب جائحة كورونا حرصًا على المنشأت والعمالة، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يحاول المساعدة ولديهم استعداد كبير للمناقشة والاستماع ويوافقون على القرارت ويلتزمون بها.