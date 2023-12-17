بقيمة 3500 جنيه.. "القومى للأجور" يكشف موعد زيادة الحد الأدنى (فيديو)

قال مجدي بدوي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الحد الأدنى للأجور سيبدأ تطبيقه في القطاع الخاص اعتبارًا من أول يناير المقبل، وأن قيمته 3500 جنيه.

وأوضح بدوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن القرار يشمل جميع العاملين في القطاع الخاص دون استثناء، وأنه لم يتم تحديد عددهم حتى الآن.

وأشار إلى أن مديريات العمل ستراقب تنفيذ القرار في كل المنشآت الخاصة، موضحًا أنه ستتم معاقبة المخالفين وفقًا لقانون العمل.