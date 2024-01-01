أستاذ جيولوجيا: متوقع أن نشهد سلسلة من الزلازل فى اليابان (فيديو)

قال الدكتور أحمد الملاعبة، أستاذ الجيولوجيا وتغيرات المناخ، إننا نشهد بداية غير متفائلة لليابان بعد الزلزال، ولكن ذلك متوقع دائمًا، فهو حدث في تلك المنطقة بقوة 6.4 درجة في شهر أغسطس الماضي.

وأضاف "الملاعبة"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أنه متوقع أن نشهد سلسلة من الزلازل في اليابان، حيث إنها تواجه من ألف إلى ألفي زلزال سنويًا، لأنها تقع على قوس بركاني به 15 ألف جزيرة بركانية.

تحرك صفيحة بحر اليابان بفعل الزلزال

وتابع: ما حدث هو تحرك صفيحة بحر اليابان، وبالفعل حدث زلزال كبير جدًا بقوة 7.4 درجة بمقياس ريختر، وهذا الزلزال سيسبب تسونامي بقوة 3 درجات في المنطقة المتوسطة من غرب اليابان، وبقوة 1 أو 2 درجة على امتداد السواحل اليابانية.

ونوه أستاذ الجيولوجيا وتغيرات المناخ، بأن الزلزال كان له صدى واسع، وما يهمنا من هذا الأمر هو أن اليابان لديها استعدادات كبيرة جدًا، بجانب نظام الإنذار المبكر، وهناك توجيهات لتقليل الخسائر مما يؤكد أن اليابان متفوقة في هذا الأمر جدًا.