لليوم 88 على التوالي.. الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة

يتواصل عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة لليوم الـ88 على التوالي، حيث شهدت الليلة الماضية استشهاد 15 مواطنًا بقصفًا إسرائيلي بمنزل في دير البلح وسط القطاع.

وشنت قوات الاحتلال هجمات برية وبحرية على شمال مخيم المغازي، ومخيم النصيرات، ووسط القطاع، وعلى وسط وشرق مدينة خان يونس جنوبًا، حيث أدى العدوان حتى الآن إلى استشهاد 21 ألف و978 مواطنًا فلسطينيًا، وإصابة 57 ألفًا و697 آخرين أغلبهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين، كما نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي حزامًا ناريًا شرق مدينة خان يونس.

جاء ذلك في تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، حيث ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مدفعية جيش الاحتلال قصفت مخيم المغازي وسط القطاع، مشيرة إلى وقوع اشتباكات ضارية بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية في منطقتي التفاح والبرج شمال شرقي مدينة غزة.

قصف حشودًا عسكرية إسرائيلية في منطقة المحطة

وأعلنت الفصائل الفلسطينية، قصف حشودًا عسكرية إسرائيلية في منطقة المحطة بمدينة خان يونس، بوابل من قذائف الهاون النظامي، وتحقيق إصابات مباشرة في صفوف جنود الاحتلال خلال اشتباكات بمناطق التقدم بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأكدت الفصائل نجاحها خلال أربعة أيام في تدمير 71 آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي كليًا أو جزئيًا، وقتل 16 جنديًا إسرائيليًا، وإصابة العشرات.