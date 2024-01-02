"داخلية العراق": قدمنا مجهودًا استثنائيًا فى 2023 على جميع الأصعدة

قال العميد مقداد ميري، المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، إن الوزارة كانت أمام عام استثنائي في 2023 على مختلفة الأصعدة، سواء الجريمة الجنائية أو المخدرات أو الجرائم العقابية.

وأضاف "ميري"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن الوزارة حققت نجاحًا مبهرًا وأرقامًا قياسية خلال نتيجة العمليات التوسعية الكبيرة التي قامت بها، حيث انخفض مستوى الجريمة بنسبة 40% عن العام الماضي، وعلى مستوى الجريمة العقابية انخفض إلى 46%.

القبض على 558 متهمًا في مجال الإرهاب

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، أن هناك نشاطات متميزة من خلالها تم القبض على 558 متهمًا في مجال الإرهاب، والعشرات في الجرائم الجنائية الأخرى.

ولفت المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، إلى أن الوزارة جعلت جريمة المخدرات من أكبر أولوياتها، حيث عملت بشكل كبير على هذا الأمر، وهذا يدل على قدرة الأجهزة الأمنية وكفاءتها في مكافحة جريمة المخدرات.