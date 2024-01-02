الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فتح: موقف مصر والأردن منع التهجير القسرى للفلسطينيين

الدكتور جمال نزال
الدكتور جمال نزال

قال الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح، إن إسرائيل لا تريد للحكم الفلسطيني أن يتخذ صبغة وطنية بل تريد إدارة لغزة خالية من أي انتماء قادر على المطالبة بالاستقلال.

وأضاف "نزال"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن إسرائيل تعلم أن السلطة الوطنية الفلسطينية قادرة على استقطاب دعم دولي لفكرة الدولة الفلسطينية.

موقف مصر والأردن كان عاملًا حاسمًا في منع إسرائيل

وأوضح المتحدث باسم حركة فتح أن موقف مصر والأردن كان عاملًا حاسمًا في منع إسرائيل عن التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر داعمة للقضية الفلسطينية.

وتابع: "الشعب الفلسطيني مستمر، وسيستمر في الدفاع عن أرضه ووطنه، حيث يشكل الموقف العربي حالة إسناد مهمة للقضية الفلسطينية".

إسرائيل صبغة وطنية حركة فتح الحكم الفلسطيني الدكتور جمال نزال المتحدث باسم حركة فتح غزة

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