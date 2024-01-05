الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فريدة الشوباشى: سمعة الولايات المتحدة الأمريكية تدهورت بسبب دعمها لإسرائيل

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي إن سمعة الولايات المتحدة الأمريكية تدهورت بسبب دعمها لإسرائيل في حربها ضد غزة، معقبة: "لا أحد حول العالم يشك في الدور الأمريكي الهدام ودعمها المستمر لإسرائيل".

وأضافت الشوباشي، خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة حرب إبادة بحق المدنيين، لافتة إلى أن إسرائيل تستخدم ضد المدنيين في فلسطين أسلحة محرمة دوليًا، متسائلة: "من يعطي الإسرائيليين هذه الأسلحة؟".

السماح بتهجير الفلسطينيين سيؤدي إلى اتساع دائرة الصراع

ولفتت إلى أن السماح بتهجير الفلسطينيين سيؤدي إلى اتساع دائرة الصراع، منوهة بأن الإسرائيليين ليس لهم أصل وهم مجموعة من المرتزقة، والحرب الدائرة في غزة ليست حرب دينية.

إسرائيل الولايات المتحدة الامريكية فريدة الشوباشي الكاتبة فريدة الشوباشي الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى سمعة الولايات المتحدة الأمريكية تدهورت

مواد متعلقة

كيف تحمي نفسك من اختراق حساباتك؟.. خبير أمن معلومات يجيب (فيديو)

2263 شاحنة.. "إكسترا نيوز" ترصد حجم المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح (فيديو)

كيف أصبحت مصر حديث العالم بعد القضاء على فيروس سى؟.. استشارى يجيب

الهلال الأحمر الفلسطينى: إقامة أول مخيم منظم بالتعاون مع مصر لإيواء النازحين بغزة

الليلة.. محمد الباز ضيف إيمان أبوطالب على "الحياة"

محمود أبوعطا: إقامة معسكر إغاثة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى فى خان يونس

خبير علاقات دولية يوضح تأثير الدور المصرى لمنع مخطط التهجير القسرى للفلسطينيين

خطة تطوير البحيرات الشمالية (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. فرمان جديد من كولر للاعبى الأهلى قبل العودة للتدريبات

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

خلال دقائق.. موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر

كشف لغز خطف حقيبة بداخلها 550 ألف جنيه في سيدي جابر

أسعار الخضروات اليوم الجمعة في سوق العبور للجملة

"حماس مثل البوم".. طائرات الاحتلال تلقي منشورات على سكان خان يونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار