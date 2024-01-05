فريدة الشوباشى: سمعة الولايات المتحدة الأمريكية تدهورت بسبب دعمها لإسرائيل

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي إن سمعة الولايات المتحدة الأمريكية تدهورت بسبب دعمها لإسرائيل في حربها ضد غزة، معقبة: "لا أحد حول العالم يشك في الدور الأمريكي الهدام ودعمها المستمر لإسرائيل".

وأضافت الشوباشي، خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة حرب إبادة بحق المدنيين، لافتة إلى أن إسرائيل تستخدم ضد المدنيين في فلسطين أسلحة محرمة دوليًا، متسائلة: "من يعطي الإسرائيليين هذه الأسلحة؟".

السماح بتهجير الفلسطينيين سيؤدي إلى اتساع دائرة الصراع

ولفتت إلى أن السماح بتهجير الفلسطينيين سيؤدي إلى اتساع دائرة الصراع، منوهة بأن الإسرائيليين ليس لهم أصل وهم مجموعة من المرتزقة، والحرب الدائرة في غزة ليست حرب دينية.