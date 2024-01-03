الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ماك شرقاوى: "نتنياهو" يسعى لتوريط الولايات المتحدة فى حرب إقليمية

نتنياهو
نتنياهو

قال الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي، إن زيارات أعضاء الكونجرس الأمريكي لمصر مؤشر على اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية من خلال دوائر صنع القرار وليس فقط البيت البيض بدور مصر المحوري في المنطقة.

ماك شرقاوي: حكومة الاحتلال تُصعد الصراع بشكل غريب

وأضاف شرقاوي في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن الزيارة مهمة جدًا في ظل التصعيد الغريب من قِبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي من توسيع الصراع، واغتيال صالح العاروري في لبنان والتفجيرات في إيران، مؤكدًا أن كل ذلك يوسع الصراع.

كما أشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى توريط الولايات المتحدة الأمريكية في حرب إقليمية، متابعًا: "أمريكا قالت بعد حادث الاغتيال إن إسرائيل هي من ارتكبتها لكن لم تطلع الولايات المتحدة، وإسرائيل قالت إنها أبلغت أمريكا في وقت تنفيذ العملية".

الولايات المتحدة أمريكا إسرائيل بنيامين نتنياهو نتنياهو ماك شرقاوي الحياة اليوم

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