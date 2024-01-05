الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كيف تحمي نفسك من اختراق حساباتك؟.. خبير أمن معلومات يجيب (فيديو)

اختراق حساباتك
اختراق حساباتك

قال المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، إن طرق الاحتيال والنصب لا تنحصر فقط على منصة واتس اب، بل جميع منصات التواصل الاجتماعي غير آمنة تماما، منوهًا بأنه لا يوجد نظام تشغيل أمن في الحياة اليومية طالما أن الفرد يضغط على الروابط الموجودة المنتشرة والوهمية.

وأضاف طارق، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الهاكر يقتحم  المنصات من خلال الهندسة الاجتماعية أو مفهوم فن اختراق البشر، مشددًا على أنه عندما يرسل إليك لينكا سواء من أخ أو قريب أو صاحب أو زميل ويرسل إليك محادثة عن نقود أو يرسل إليك كودا معينا للدخول في جروبات بعينها، فاخذر هذا الشخص لا يخصك ولا تعرفه ويطلب منك معلومات حتي يخترق حساباتك.

الكشف على المواقع الوهمية

وأوضح خبير أمن المعلومات، أن موظفي البنوك لا يطلبون هذه الأكواد نهائيًّا، وأيضا موظفي شركة ميتا لا يطلبونها، مشددًا على عدم الاستجابة للاسترسال في أي معلومة خاصة بك.

وللكشف عن المواقع الوهمية التي يتم اختراق حسابات الأشخاص عن طريقها، قال: "يمكن عن طريق البحث على جوجل بكتابة مواقع كشف اللينكات الوهمية، حيث يتم الضغط على اللينك المشكوك فيه وسوف يتضح إذا كان هذا الموقع مزيفا أم لا".

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