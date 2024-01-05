كيف أصبحت مصر حديث العالم بعد القضاء على فيروس سي؟.. استشاري يجيب

قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني، إنه كان لا يوجد بيت في مصر يخلو من الإصابة بـ فيروس سي، سواء إصابة حادة أو مزمنة تتمثل في تليف كبدي، بؤر كبدية، وقيء دموي وغيرهما.

وأضاف المنيسي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن هناك الكثير من المرضى الذين كانوا يترددون على المستشفيات العامة بسبب القيء الدموي، والكثير منهم كانوا يفقدون الحياة بسبب هذا الأمر.

مضاعفات فيروس سي

وأوضح أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني، أن تضخم الطحال والأنيميا العنيفة ضمن مضاعفات التهاب الكبد الوبائي، وكان في النهاية يؤدي بحياة الإنسان، وكان الناس يجرون وراء الخرافات والعلاج بالأعشاب.

وتابع: "في عام 2014 أطلقت الدولة أول حملة للقضاء على فيروس سي بإنشاء 24 مركزًا داخل القاهرة، ثم تلاها في كل المحافظات، كما تم توفير الدواء بصناعة مصرية، خاصة أن تكلفته في الخارج وصلت لـ 150 ألف دولار لمدة 3 أو 6 أشهر".