الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف أصبحت مصر حديث العالم بعد القضاء على فيروس سي؟.. استشاري يجيب

فيروس سي
فيروس سي

قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني، إنه كان لا يوجد بيت في مصر يخلو من الإصابة بـ فيروس سي، سواء إصابة حادة أو مزمنة تتمثل في تليف كبدي، بؤر كبدية، وقيء دموي وغيرهما.

وأضاف المنيسي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن هناك الكثير من المرضى الذين كانوا يترددون على المستشفيات العامة بسبب القيء الدموي، والكثير منهم كانوا يفقدون الحياة بسبب هذا الأمر.

مضاعفات فيروس سي 

وأوضح أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني، أن تضخم الطحال والأنيميا العنيفة ضمن مضاعفات التهاب الكبد الوبائي، وكان في النهاية يؤدي بحياة الإنسان، وكان الناس يجرون وراء الخرافات والعلاج بالأعشاب.

وتابع: "في عام 2014 أطلقت الدولة أول حملة للقضاء على فيروس سي بإنشاء 24 مركزًا داخل القاهرة، ثم تلاها في كل المحافظات، كما تم توفير الدواء بصناعة مصرية، خاصة أن تكلفته في الخارج وصلت لـ 150 ألف دولار لمدة 3 أو 6 أشهر".

فيروس سي القضاء على فيروس سي حملة القضاء على ‏فيروس سي استشاري مصر حديث العالم

مواد متعلقة

الهلال الأحمر الفلسطينى: إقامة أول مخيم منظم بالتعاون مع مصر لإيواء النازحين بغزة

الليلة.. محمد الباز ضيف إيمان أبوطالب على "الحياة"

محمود أبوعطا: إقامة معسكر إغاثة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى فى خان يونس

خبير علاقات دولية يوضح تأثير الدور المصرى لمنع مخطط التهجير القسرى للفلسطينيين

خطة تطوير البحيرات الشمالية (فيديو)

"إكسترا نيوز" تستعرض جهود مصر للقضاء على فيروس سى (فيديو)

أيمن رخا: بدء التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى بجنوب سيناء إنجاز كبير

العدوان الإسرائيلى على غزة يلقى بظلاله على موسم عيد الميلاد بالعراق (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. فرمان جديد من كولر للاعبى الأهلى قبل العودة للتدريبات

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

خلال دقائق.. موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر

كلوب: أتمنى أن يخرج منتخب مصر من دور المجموعات فى أمم إفريقيا

شهادات ادخار بنكى مصر والأهلى 23.5% و27%.. موعد الطرح أون لاين والعائد

القاهرة الإخبارية: إيطاليا رفضت بيع معدات عسكرية لإسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار