مدير برنامج الأغذية العالمى بالأردن: يجب استدامة إرسال المساعدات الإغاثية بشكل أسرع إلى غزة

كشفت المدير القُطري لـ برنامج الأغذية العالمي في الأردن بالإنابة، لورين غوبليت، عن أن البرنامج منذ نوفمبر الماضي سيّر عدة قوافل مساعدات مشتركة بين الوكالات تحتوي على مواد غذائية وغير الغذائية المنقذة للحياة من مختلف المنظمات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وطالبت غوبليت، طبقًا لبيان اليوم الأحد بضرورة استدامة إرسال المساعدات الإغاثية عبر الأردن، بما يسمح بإيصال أكبر قدر ممكن من الإمدادات وبشكل أسرع إلى القطاع.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، مستودعات برنامج الأغذية العالمي في عمان، للإشراف على المساعدات الإنسانية التي سترسل إلى قطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية وبرنامج الأغذية العالمي من خلال ممرين استراتيجيين، جسر الملك حسين - معبر كرم أبوسالم، والعقبة – نويبع باتجاه رفح.

وجاء ذلك في إطار زيارته للأردن لبحث جهود وقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات وحماية المدنيين، وإطلاق جهد حقيقي فاعل لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.

وقال بلينكن خلال زيارته المستودعات، "إن الأردن يلعب دورًا مهمًا في نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما أننا عملنا منذ اليوم الأول لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

يشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي اشترى 3400 طن من المواد الغذائية من الأردن، تم إيصال 2350 طنًا منها إلى غزة، وتبقى 1050 طنًا جاهزة للتسليم، وسيقوم البرنامج قريبًا بمنح عطاءات لموردين أردنيين لشراء 9600 طن من الأغذية الجاهزة، ومن المتوقع تسليمها في يناير الحالي وفبراير المقبل.