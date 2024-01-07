الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مدير برنامج الأغذية العالمى بالأردن: يجب استدامة إرسال المساعدات الإغاثية بشكل أسرع إلى غزة

برنامج الأغذية العالمي
برنامج الأغذية العالمي

كشفت المدير القُطري لـ برنامج الأغذية العالمي في الأردن بالإنابة، لورين غوبليت، عن أن البرنامج منذ نوفمبر الماضي سيّر عدة قوافل مساعدات مشتركة بين الوكالات تحتوي على مواد غذائية وغير الغذائية المنقذة للحياة من مختلف المنظمات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وطالبت غوبليت، طبقًا لبيان اليوم الأحد بضرورة استدامة إرسال المساعدات الإغاثية عبر الأردن، بما يسمح بإيصال أكبر قدر ممكن من الإمدادات وبشكل أسرع إلى القطاع. 

جاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، مستودعات برنامج الأغذية العالمي في عمان، للإشراف على المساعدات الإنسانية التي سترسل إلى قطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية وبرنامج الأغذية العالمي من خلال ممرين استراتيجيين، جسر الملك حسين - معبر كرم أبوسالم، والعقبة – نويبع باتجاه رفح.

وجاء ذلك في إطار زيارته للأردن لبحث جهود وقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات وحماية المدنيين، وإطلاق جهد حقيقي فاعل لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.

وقال بلينكن خلال زيارته المستودعات، "إن الأردن يلعب دورًا مهمًا في نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما أننا عملنا منذ اليوم الأول لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

يشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي اشترى 3400 طن من المواد الغذائية من الأردن، تم إيصال 2350 طنًا منها إلى غزة، وتبقى 1050 طنًا جاهزة للتسليم، وسيقوم البرنامج قريبًا بمنح عطاءات لموردين أردنيين لشراء 9600 طن من الأغذية الجاهزة، ومن المتوقع تسليمها في يناير الحالي وفبراير المقبل. 

برنامج الأغذية العالمي الأردن قوافل وزير الخارجية الامريكي بلينكن

مواد متعلقة

تنسيق مصرى- فلسطينى لإقامة مخيمات للنازحين بخان يونس

لقاءات تثقيفية وزيارات لمجمع الأديان فى احتفالات قصور الثقافة بعيد الميلاد المجيد

دراسة أمريكية تتوصل إلى سبب الالتهاب الرئوى الفطرى

السفارة الأمريكية: زيارة وفد مجلسى الشيوخ والنواب لمصر تأكيد للعلاقة الاستراتيجية

رئيس المحكمة الدستورية يهنئ الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

العرابى: لا بد من تضافر الجهود الدولية لتجنب اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط

مركز الملك سلمان: مساعدات غذائية وإيوائية للمتضررين فى غزة

تزويد محطات القطار الكهربائى بالمرافق بنطاق بنى سويف

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

سعر سبيكة الذهب 50 جرام في مصر اليوم وسعر الجنيه الذهب

"القطة اللى دبحتها".. كواليس جريمة مفزعة نفذتها سيدة الدقهلية فى رضيعتها

الصومال يكشف خطة إثيوبيا لضم زيلع.. والرئيس يوقع قانونًا لإلغاء الاتفاق البحرى

زيادة طاقة الركاب وإضافة محطات جديدة.. تعرف على تفاصيل مشروع "مترو الإسكندرية"

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية الأحد 7 يناير 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين