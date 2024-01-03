رئيس المحكمة الدستورية يهنئ الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

استقبل رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية برئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي إسكندر، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالزيارة والتهنئة، وقال إن التهنئة والزيارة لها أثر محبة عظيم في قلوبنا، وتعكس مشاعر وطنية حقيقة، مؤكدًا الروابط العميقة التي تجمع المصريين.

وأضاف الدكتور إندريه زكي، أن رسالة الميلاد تحمل للإنسانية الأمل والفرح والسلام.

من جانبه، قدم المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد للدكتور أندريه زكي وجميع الحضور، متمنيًا دوام السلام لبلادنا مصر.

كما أكد رئيس المحكمة الدستورية، أهمية دور الطائفة الإنجيلية الوطني ومساهمتها الفعالة في خدمة المصريين.