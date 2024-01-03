الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مركز الملك سلمان: مساعدات غذائية وإيوائية للمتضررين في غزة

غزة
غزة

 أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الأربعاء، أنه جرى توزيع السلال الغذائية والمساعدات الإيوائية في حي تبة زارع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات تأتي في إطار دور السعودية بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
وبحسب وكالة أنباء السعودية (واس)، واصل المركز توزيع مساعداته الإنسانية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية لمساعدات الإيوائية مدينة رفح جنوب قطاع غزة معاناة السكان الفلسطينيين الهلال الأحمر الفلسطيني

مواد متعلقة

تمكين ودعم.. كيف أصبحت المرأة السيناوية على رأس أولويات الدولة؟

إيهاب منصور: برنامج فريد زهران لا يطرح فقط مشكلات إنما يقدم حلولًا واقعية ومدروسة

تنسيقية الأحزاب تطلق وثيقة إلكترونية شعبية عالمية لدعم الشعب الفلسطيني

رسائل الدعم.. أبناء الهلال الأحمر يوثقون "حب غزة" على كراتين المساعدات (فيديو)

أهالى المنوفية يشاركون فى المسيرات المؤيدة لقرارات الرئيس السيسى دعمًا لفلسطين

توخيل يعُلق على دعم "مزراوي" لفلسطين وموقف بايرن ميونخ

أسامة أبو طالب: موقف مصر من القضية الفلسطينية واضح تمامًا في كلام الرئيس

محمد عبدالمنعم يدعم القضية الفلسطينية برسالة جديدة

الأكثر قراءة

كولر يرفض رحيل ثنائى الأهلى فى صفقة عمر كمال عبدالواحد

الجبلاية يكشف سبب إحالة محمد الشيبى للجنة الانضباط

أوقعت 188 قتيلًا.. تفجيرات "كرمان" تُهدد بتصعيد إقليمي.. وطهران: "الرد سيكون ساحقًا"

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

مفاجأة.. مجلس إدارة الزمالك يراجع عقدي شيكابالا وزيزو

هل ترتفع أسعار الأجهزة الكهربائية فى 2024؟.. "الغرفة التجارية" تجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة