الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

السفارة الأمريكية: زيارة وفد مجلسى الشيوخ والنواب لمصر تأكيد للعلاقة الاستراتيجية

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية

اعتبرت السفارة الأمريكية  لدى القاهرة أن زيارة وفد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من مجلسي الشيوخ والنواب في الولايات المتحدة - بقيادة السيناتور جوني إرنست الى مصر اليوم - جاءت لتؤكد الأهمية الاستراتيجية للعلاقة بين البلدين وأهدافنا المشتركة في مواجهة التحديات الإقليمية، واستمرار التعاون الاقتصادي.

وذكرت السفارة، في بيان اليوم، أن وفد الحزبين الجمهوري والديمقراطي بمجلسي الشيوخ والنواب التقى خلال الزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، وكذلك مع الشركات الأمريكية والمصرية التي قامت بدعوتها غرفة التجارة الأمريكية.

ومن جانبها، قالت السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى غارغ إن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة ومصر تعد عنصرًا حيويًا في شراكتنا الاستراتيجية ومحركًا رئيسيًا لتعاوننا الثنائي.

وأضافت أن الشركات الأمريكية تتعاون مع نظيرتها المصرية - بدءًا من مجالات الطاقة والبنية التحتية، بالإضافة إلى الزراعة والتعليم والسياحة والاستهلاك - لتقديم حلول مبتكرة وسلع وخدمات عالية الجودة للسوق المصرية وخارجها. 

وأكدت السفيرة هيرو مصطفى أننا- وبينما نتطلع إلى المستقبل- نرى إمكانات هائلة لمواصلة توسيع وتعميق علاقاتنا التجارية، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ، والتحول الرقمي، وريادة الأعمال".

السفارة الأمريكية الحزبين الجمهوري والديمقراطي الولايات المتحدة التحديات التعاون الاقتصادى

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