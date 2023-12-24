الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السفارة الأمريكية فى ليبيا تدعو الفاعلين السياسيين لقبول دعوة باتيلى

باتيلي
باتيلي

أكدت السفارة الأمريكية في  ليبيا  أنها محبطة من إرجاء الانتخابات، قائلة عبر موقع التواصل الاجتماعي "X": نحن نشارك الشعب الليبي إحباطه من أن الفاعلين الليبيين الرئيسيين لم يجدوا بعد سبيلًا لتلبية المطالب الشعبية والتوصل إلى تسوية تمكن من القيام بانتخابات حرة ونزيهة تقدم لكامل الشعب الحق في اختيار قادته.

وأضافت السفارة: نحن نؤمن أنه قد حان الوقت لكي يضع هؤلاء الفاعلون الخلافات جانبًا وأن يجتمعوا من أجل صالح البلاد.

وطالبت الفاعلين الليبيين بقبول دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي للمشاركة في المحادثات مدفوعين بالنوايا الحسنة وتقديم التنازلات اللازمة وإن كانت صعبة للتوصل الى توافق وإحراز تقدم في العملية السياسية، كما حثت القادة الليبيين على الاتسام بوحدة مشابهة في القصد والإيفاء بمسئولياتهم تجاه الشعب الليبي من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار طويل الأمد.

وتابعت: لقد عانى الشعب الليبي كثيرًا إثر الفيضانات المدمرة التي ضربت شرق ليبيا، ولقد كان في التضامن الذي أبداه تذكير جلي بأن الشعب الليبي يبقى متحدًا.

"باتيلى": الأحزاب السياسية تلعب دورًا مهمًا فى تشكيل مستقبل ليبيا

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء، على حسابه في منصة "X"، إن الأحزاب  السياسية تلعب دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل ليبيا.

وأضاف: التقيتُ بالأمس في بنغازي بنخبة من قادة الأحزاب وممثليها، حيث استعرضوا وجهات نظرهم، وسلطوا الضوء على أولوياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.

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