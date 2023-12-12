الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"باتيلى": الأحزاب السياسية تلعب دورًا مهمًا فى تشكيل مستقبل ليبيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبداللهِ باتيلي، اليوم الثلاثاء، على حسابه في منصة "X"، إن الأحزاب  السياسية تلعب دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل ليبيا.

وأضاف: التقيتُ بالأمس في بنغازي بنخبة من قادة الأحزاب وممثليها، حيث استعرضوا وجهات نظرهم، وسلطوا الضوء على أولوياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.

النسيج الاجتماعي في ليبيا

وأطلع باتيلي قادة الأحزاب وممثليها على تقييمه للمشهد السياسي الحالي، والجهود المستمرة بشأن عقد اجتماع مع الأطراف الليبية الرئيسية للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا التي تعيق العملية الانتخابية، والمشاركة النشطة والإيجابية في هذه العملية المهمة.

وتابع: التقيت صباح اليوم في بنغازي بمجموعة من الأعيان في الشرق، وشددتُ على دورهم الحاسم في المحافظة على النسيج الاجتماعي في ليبيا، وخلق زخم شعبي للوصول إلى انتخابات ناجحة.

وشدد على أنهم أكدَّوا مجددًا دعمهم لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مكررين المطالب الشعبية بمؤسسات تتمع بالشرعية، كما عرضوا وجهات نظرهم حول حل الأزمة في سبيل تعزيز التوافق الليبي الليبي، وحثهم على تحمل المسئولية واستغلال مكانتهم لحشد الدعم الشعبي للعملية الانتخابية.

ليبيا مستقبل ليبيا بنغازي الامم المتحدة

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