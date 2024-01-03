الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تزويد محطات القطار الكهربائي بالمرافق بنطاق بنى سويف

مشروع القطار السريع
مشروع القطار السريع

 بحث السكرتير العام لمحافظة بني سويف حازم عزت وفقا لتكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، توفير البيانات المعلومات والخرائط الخاصة بشبكات المرافق الحالية والمستقبلية، لدراسة وتنفيذ الإجراءات اللازمة لمحطات مشروع القطار السريع "بنطاق المحافظة"، والذي تنفذه الهيئة القومة للأنفاق ضمن خطة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية في قطاع السكك الحديدية وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال اجتماع سكرتير عام المحافظة بحضور مفوض الهيئة القومية للأنفاق ممثلًا عن وزارة النقل المهندس أسامة زكي ورئيس مركز الفشن محمد بكري ورئيس مركز سمسطا نشأت معبد ومدير الإدارة العامة لأملاك الدولة أحمد إبراهيم ومدير التخطيط العمراني المهندس رامي رجب ومدير مكتب الاستثمار سلمى فتحي، ومسؤولو شركات المرافق: مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز، والاتصالات، وممثلين عن: الطرق والنقل والكباري والمساحة وجهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

تعرف على تفاصيل محطات مشروع القطار الكهربائي بنطاق بني سويف


وأكد السكرتير العام، توجيهات المحافظ بتضافر جهود الجهات المعنية لتقديم الدعم اللوجستي اللازم لتنفيذ المشروع القومي للخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (خط أكتوبر/ أبو سمبل) والذي يمر بالصحراوي الغربي، نظرًا لأهمية المشروع في تحفيز النمو الإقتصادي بصعيد مصر وتحويلها لمركز إقليمي فائق التطور لوسائل النقل والمواصلات الحديثة والصديقة للبيئة، وتحقيق تنمية زراعية وعمرانية، وخلق وادى جديد يمر بداخله محور مرورى متميز مكون من خط القطار السريع وطريق الصعيد الصحراوي الغربي الجاري تطويره، بجانب ربط المناطق الصناعية والزراعية الحديثة (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)، وربط المناطق السياحية على طول الخط.

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كما تم استعراض مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع، والذي يبدأ من حدائق أكتوبر حتى أبو سمبل أسوان، مرورًا بمحافظات الصعيد، بطول 1100 كيلو متر ليشمل 36 محطة، باستخدام قطارات حديثة تتنوع بين قطارات سريعة بسرعة تصل إلى 250 كيلو متر/ساعة، وقطارات إقليمية تصل إلى 160كيلو متر/ساعة، وجرارات بضائع تصل سرعتها إلى 120 كيلو متر/ساعة، كما تم عرض موقف شركات المرافق والبيانات والخرائط المطلوبة لإمداد محطات القطار بالمرافق اللازمة من مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز واتصالات.
ووجه السكرتير العام الجهات التنفيذية وفروع شركات المرافق المختلفة بالمحافظة بسرعة إزالة التعارضات " إن وُجدت "، وتحديد المسارات المثلى لتغذية محطات القطار بالخدمات والمرافق اللازمة، مكلفًا فرع هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بموافاة هيئة الطرق بكافة مطالبها وملاحظاتها التي سبق مخاطبتها بها خلال الأسبوع الجاري، لسرعة الانتهاء من التجهيزات المطلوبة لترفيق المحطات.

حازم عزت بني سويف السكرتير العام المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم مشروع القطار السريع الهيئة القومة للأنفاق رؤية مصر 2030

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