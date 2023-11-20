غدًا.. عرض "جريمة في القطار السريع" بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

يعرض "نادي الإبداع السينمائي" بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، الفيلم البريطاني (جريمة في قطار الشرق السريع) Murder on the Orient Express، المأخوذ عن رواية الكاتبة الانجليزية الأشهر أجاثا كريستي، وذلك في السادسة مساء غد الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر.

الفيلم يجمع بين أشهر نجوم السينما العالمية منهم شون كونرى ولورين باكال والبرت فينى وانجريد برجمان وفانيسا ريدجريف وريتشارد ويدمارك ومايكل يورك وجاكلين بيسيه وجان بيير كاسال وجون جيلجود ومارتن بالسام وانتونى بيركنز.

حاز الفيلم على جائزة أوسكار لأفضل ممثلة مساعدة، كما رشح لخمسة جوائز أخرى لأفضل ممثل وسيناريو وتصوير وموسيقى وتصميم ازياء.

جدير بالذكر أن نادى السينما تحت إشراف الكاتب والناقد/ محمد كمال مبارك.

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية يعتبر من أول المراكز الثقافية التي أنشأت في جمهورية مصر العربية، بل انه اول مركز ثقافي مصري انشئ في الاسكندرية وهو تابع لصندوق التنمية الثقافية، وتقوم وزارة الثقافة بالاشراف عليه. مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية ملتقى اهالي الاسكندرية من ادباء وعازفين واصحاب الهوايات المتعددة والمثقفين والدارسين والهواه في كافة المجالات العلمية والفنية. يقوم مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية بتوفير البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي والفني للرواد المشتركين بالمركز وحرصا علي النمو والنهوض بثقافة اهالي الاسكندرية يقوم مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية من خلال اقسامه المختلفة بانشطة متعددة ومتباينة هادفة وقائمة علي دراسة متيقنة.