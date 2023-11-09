الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أبرزها عروض ملتقى القاهرة لأفلام التحريك.. خريطة فعاليات "صندوق التنمية الثقافية"

صندوق التنمية الثقافية
صندوق التنمية الثقافية

ينظم صندوق التنمية الثقافية، اليوم الخميس، العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية عبر مراكزه الإبداعية المتعددة في القاهرة والإسكندرية، ونستعرض تفاصيلها في التقرير التالي.

جدول عروض ملتقى القاهرة الدولي لأفلام التحريك

يستضيف مركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، عروض الدورة 14 لملتقى القاهرة الدولي لأفلام التحريك، والذي تستمر فعالياته حتى 13 نوفمبر الجاري.

وتتضمن عروض اليوم الخميس عرض أفلام: “بكرة أحلي” 7 دقائق من مصر. “”ديافوني" إنتاج هولندا، فيلمي “أتوبيس”، و"بنات" من مصر. فيلم “لكي أجدك” الأرجنتين. فيلم “في كل مكان” من هونج كونج  ومن الولايات المتحدة الأمريكية فيلم “رأس في السحاب”، والفيلم الكولومبي “الشكل الآخر”.

في سياق متصل، يقيم مركز إبداع بيت السحيمي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء، بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل حفلا غنائيا لكورال "سلام" بقيادة المايسترو وائل عوض.

حيث يقدم الكورال العديد من الأغنيات من بينها أغنية "يا قدس يا مدينة الصلاة" كلمات أيمن حافظ، "انتباه" كلمات محمد ناصف، "حكايات الانتصار" كلمات سامي شاكر،" 50 سنة" كلمات أحمد طلب، و"مصر تستحق" كلمات خالد تاج الدين. بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني الوطنية المصرية من الزمن الجميل.

كما يتضمن الحفل إلقاء شعري درامي لمجموعة من شباب الكورال.

أبرزها احتفالات صندوق التنمية الثقافية بانتصارات أكتوبر.. أجندة الدستور الثقافية

كما تستضيف سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، والتابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء،  أمسية جديدة من أمسيات صالون "كلام فالسيما" للمخرج أشرف فايق.

يقام الصالون هذا الشهر تحت عنوان "دكتور. محسن أحمد ومدى تأثير صورته في أفلامه السينمائية"، كما يقام الصالون فى السابعة مساء الخميس 16 نوفمبر بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

الجدير بالذكر أن صالون "كلام فالسيما" يقام شهريا الخميس الثاني بسينما الهناجر، والخميس الثالث بمركز الحرية للابداع بالاسكندرية.

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء اليوم أيضا ــ يقيم مركز إبداع بيت الغناء العربي - بيت الست وسيلة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية - بمقره بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز،  أمسية جديدة من أمسيات صالون (مقامات).

حيث يستضيف الموسيقار دكتور كمال يوسف قائد فرقة “التبر” الموسيقية ليتحدث عن "جماليات السلم الخماسي.. قراءة في الموسيقى السودانية".

تدير الصالون الناقدة والإعلامية دكتورة إيناس جلال الدين، ويقام صالون مقامات بالتعاون مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية.

صندوق التنمية الثقافية صالون كلام ف السيما ملتقى القاهرة الدولي لافلام التحريك مركز إبداع بيت السيحمي ساحة مركز الهناجر للفنون مركز ابداع بيت الغناء العربي

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