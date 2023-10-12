أبرزها احتفالات صندوق التنمية الثقافية بانتصارات أكتوبر.. أجندة الدستور الثقافية

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، عبر مراكزه الإبداعية في القاهرة والإسكندرية، اليوم الخميس 12 أكتوبر 2032، عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية الثقافية، في إطار احتفالات وزارة الثقافة المصرية باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

أجمل الأغنيات الوطنية ببيت السحيمي

ففي الثامنة مساء، يقيم مركز إبداع بيت السحيمي - بشارع المعز- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا فنيا للفنانة ريم حمدي، حيث تقدم مجموعه من أجمل الأغنيات الوطنية لكبار المؤلفين والملحنين الذين قدموا أعمالًا فنية أرخت لانتصارات أكتوبر المجيدة، منهم الشعراء: محمد حمزة، عبد الرحيم منصور، أحمد فؤاد نجم، صلاح جاهين، إسماعيل الحبروك، محسن الخياط،، محمد العجمي ونبيلة قنديل، ومن الملحنين كمال الطويل، محمد الموجي، بليغ حمدي، علي إسماعيل، حلمي بكر ومحمد سلطان.

يتضمن برنامج الحفل أغاني: "يا حبيبتي يا مصر"، "دولا مين،" "حلوة بلادي السمرا "، "أم البطل"، "يا أغلى اسم في الوجود"، "بحبك يامصر"، "تعيشي يا بلدي"، "طالعين على أرض الفيروز".. وغيرها، كما تُقدم حمدي مجموعة من الأغاني التراثية، بالإضافة إلى أحد أعمالها الخاصة بها.

كلام في السيما بالهناجر

وفي السابعة مساء، تستضيف سينما الهناجر - بساحة دار الأوبرا المصرية. التابعة لقطاع صندوق التنمية، أمسية جديدة من أمسيات صالون "كلام ف السيما"، مع المخرج أشرف فايق، ويقام هذا الشهر تحت عنوان "سينما محمد خان وواقعه السينمائي الخاص به وحده". يتناول اللقاء سينما محمد خان، وأهم أفلامه، وأبرز القضايا التي تناولها محمد خان في أفلامه، وغير ذلك من الموضوعات.

هنا القاهرة منذ 80 عام ببيت العود

وفي السادسة مساء، يستضيف مركز إبداع بيت العود العربي - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدج من أمسيات صالون "حكايات العم قطامش"، مع الشاعر ياسر قطامش، ويقام هذا الشهر تحت عنوان "هنا القاهرة منذ 80 عاما". يناقش الصالون أهم أحداث الحرب العالمية الثانية وتأثيرها على مصر وأهلها وأهم الصحف والمجلات وأهم أخبار أجدادنا فى صحافة وراديو زمان والأفلام في هذه الفتره منها "ممنوع الحب"، و"سى عمر".

وفي السابعة مساء، تستقبل خشبة مسرح مركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، احتفالية بعنوان “في حب مصر”، والتي يحييها كورال نغم للموسيقي العربية، بقيادة المايسترو أحمد رجب، ويتضمن الحفل باقة مختارة من أروع الأغنيات التي تغنت بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

الخط والنصر بمركز الإبداع الفني

كما تستمر اليوم الخميس، بمركز الإبداع الفنى ثالث جلسات "الندوة العلمية الدولية" المصاحبة لملتقى القاهرة الدولى لفن الخط العربى فى دورته الثامنة، والذى يحمل شعار "الخط والنصر" وينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربى برئاسة الخطاط الكبير خضير البورسعيدي، قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، قطاع الفنون التشكيلية، ودار الأوبرا المصرية.

تبدأ الجلسة التى يديرها الكاتب محمد بغدادي ببحث لأحمد كامل عبد المنعم عن "العمارة الإسلامية والخط العربي (الجامع الأزهر نموذجًا)"، ثم يتحدث محمد الشافعى عن "توقيع الخطاطين بين اللوحة الفنية والنقش الكتابي فى مصر خلال القرنين التاسع عشر والعشرين"، ثم يستعرض أحمد عبد المنعم "أهمية الحكم العطائية وفن الخط العربي"، يليه الحديث عن "رقمنة الحرف العربي" للدكتور خالد حسني، ويختتم د. مقشوش آسية الجلسات بعرض "دور الخط فى رسم ملامح التطور الفني من خلال شعارات المسكوكات من الفترة المدرارية إلى الفترة العثمانية".

أما الجلسة الرابعة والأخيرة فتبدأ فى الواحدة ظهرًا ويديرها د. خالد مجاهد، حيث تقدم د. مروة عصام ورقة بحثية بعنوان "المعايير الدولية والمواصفات القياسية وأهميتها فى رقمنة النصوص والخطوط العربية "، يعقبة تقديم د. نشوى محمد حسن، ومحمد أحمد السيد بحث عن "تصميمات النصر والشهادة فى لوحات الخط العربي المعاصرة"، يعقبة عرض د. أحمد عياد ورقتة البحثية بعنوان "فن الخط العربي والحروفية "رؤي مغايرة"، ويختتم د. محمود محمد الشافعى غزالة ورقته البحثية بعنوان "فن الخط العربي وتكنولوجيا الذكاء الإصطناعي " المخاطر والتحديات""، يعقبها الجلسة الختامية والتوصيات.

50 عاما علي حرب أكتوبر بالسناري

وفي الخامسة مساء، يحتضن بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان “50 عاما علي حرب أكتوبر.. رؤية استشراقية”. والتي يشارك فيها كل من: لواء أركان حرب دكتور محمد قشقوش، لواء طيار سمير عزيز، دكتور طارق فهمي، دكتور أحمد الشربيني، ويدير اللقاء دكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية.

يليها في الثامنة مساء، وفي رحاب بيت السناري الأثري أيضا، حفل للإنشاد والذي تحييه فرقة الحضرة، للإنشاد الديني.