أبرزها الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر.. خريطة فعاليات مركز الحرية للإبداع

مركز الحرية للإبداع الفني والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الإسكندرية يشهد خلال شهر أكتوبر الجاري، عدداً كبيراً من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

الأمسيات الثقافية بمركز الحرية للإبداع

تبدأ في السادسة من مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 أكتوبر، ورشة جديدة من ورش مبادرة أكوا لتنمية الكتابة الإبداعية، والتي تعقد بقاعة توفيق الحكيم بالمركز، وتتضمن الحديث عن الصراع بين الشخصية الرئيسية والشخصية المعترضة.

أما الجزء الثاني من الورشة فيتناول الحديث عن أنواع “الرواة”، ويردف الحديث النظري بتطبيقات عملية، يقدم الورشة ويشرف عليها كلا من: الناقدة دكتورة سحر شريف، والناقد الدكتور محمد عبد الحليم خليفة.

مناقشة ديوان “مبروك خسرت الإنتظار”

وفي نفس اليوم الأربعاء 4 أكتوبر في السادسة والنصف، تستقبل قاعة توفيق الحكيم، أمسية ثقافية لمناقشة ديوان “مبروك خسرت الإنتظار”، للشاعر مدحت منير الحائز على جائزة التميز لإتحاد كتاب مصر.

ويناقش الديوان الشاعر والناقد أحمد حنفي ويدير اللقاء الشاعر محمد خميس.

شخصية الإسكندرية في العصر الإسلامي

وفي السادسة والنصف مساء الأحد 8 أكتوبر، تعقد ندوة جديدة ضمن سلسلة ندوات تاريخ الإسكندرية بين الماضي والحاضر، بعنوان "شخصية الإسكندرية في العصر الإسلامي وأصول وروافد ثقافتها في العصر الحديث".

ويتحدث فيها: دكتورة سحر سالم أستاذ التاريخ الإسلامي كلية الآداب جامعة الإسكندرية، وذلك في قاعة توفيق الحكيم.

الاحتفال بانتصارات أكتوبر

‎وفي السادسة مساء يوم الثلاثاء 10 أكتوبر، يستقبل مسرح مركز الحرية للإبداع الفني، احتفالية بمناسبة الذكري الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيد بحضور الأبطال الحقيقيين وأصحاب البصمات القوية في المعركة مع عرض فيلم تسجيلي لبعض المعارك والمواقف القتالية للأبطال بمشاركة المايسترو محمود أبو زيد يدير اللقاء المستشار الإعلامى إبراهيم عبد الله.

مقاعد مخصصة للسيدات

‎وفي السادسة والنصف مساء الأربعاء 11 أكتوبر، تعقد ندوة لمناقشة رواية "مقاعد مخصصة للسيدات" للكاتبة الروائية منى عارف، ويناقشها كلا من: دكتور بهاء حسب الله والشاعر أحمد فضل شبلول، ويدير اللقاء الكاتب محمد عباس، وذلك في قاعة توفيق الحكيم.

دور الموسيقي التصويرية في الدراما

وفي السادسة مساء السبت 14 أكتوبر، يستقبل مسرح وقاعة الأخوين وانلي، في مركز الحرية للإبداع الفني أمسية ثقافية فنية بعنوان "دور الموسيقى التصويرية في الدراما وآثارها فى النجاح" بمشاركة كلا من دكتور وليد شوشة عميد أكاديمية الفنون بالأسكندرية، ودكتور محمد علاء محمد فتحي أستاذ الموسيقى العربية.

كما تقام على هامش الأمسية، فعالية افتتاح معرض للوحات لفريق ايارو نوب التابع لفريق السعادة الثقافية بالأسكندرية اشراف دكتور محمد عبد السلام كلية الفنون الجميلة. الندوة من إعداد وتقديم الكاتب والناقد أحمد حافظ.

احتفالية بالشاعر عبد العزيز جويدة

وفي السادسة والنصف مساء الأحد 15 أكتوبر، تستقبل قاعة توفيق الحكيم، التابعة لـ مركز الحرية للإبداع الفني، ندوة ولقاء مع الشاعر عبد العزيز جويدة، حول أعماله وتجربته الشعرية بمشاركة نخبة من شعراء الإسكندرية يدير اللقاء الشاعرة فوزية شاهين.

إغراق المدمرة إيلات

كما تستقبل قاعة المسرح في مركز الحرية للإبداع الفني، في السادسة والنصف مساء الأحد 22 أكتوبر، وفي إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة وبمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لإغراق المدمرة إيلات، لقاء مع صانع الحدث اللواء لطفي جاد الله الذي شارك في في ضرب وإغراق المدمرة إيلات ضيف شرف اللقاء السيدة نيهال محمود عبد الرحمن فهمي إبنة قائد البحرية المصرية الراحل الفريق محمود عبد الرحمن فهمي المخطط لهذا النصر العظيم، الاحتفالية تقديم محمود عوضين وكيل وزارة الثقافة الأسبق.

الأغنية سلاح

وفي السابعة مساء الإثنين 23 أكتوبر، تقام علي مسرح مركز الحرية للإبداع الفني، بالتعاون مع جمعية أصدقاء الفنون والموسيقى الصالون الموسيقى، لقاء حول “الأغنية المصرية سلاح آخر حرب أخرى”، يقدمه الشاعر الغنائى الكبير عماد حسن وتدير اللقاء الشاعرة والناقدة الأدبية دكتورة إيمان الجمل.

مؤتمر طه حسين آفاق لا تنتهي

وخلال يومي الأربعاء والخميس 25 و26 أكتوبر، ينظم مركز الحرية للإبداع الفني، مؤتمر بعنوان “طه حسين.. آفاق لا تنتهي”، ‎وذلك بمناسبة مرور خمسين عامًا على رحيل رحيل عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، ويتضمن المؤتمر أربع جلسات بحثية، تعقد في الساعة السادسة مساء بقاعة المسرح.

عمرو موسى في احتفالية نصر أكتوبر

وفي السادسة مساء يوم السبت 28 أكتوبر، يحتضن مسرح مركز الحرية للإبداع الفني، احتفالية بمناسبة الذكري الخمسين لانتصارات اكتوبر المجيدة لتكريم أبطال حرب أكتوبر بحضور الدكتور عمرو موسى وزير الخارجية المصرية السابق، والأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، واللواء الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر الأسبق، وتتضمن تقديم الدروع والشهادات الخاصة بالتكريم من نادي روتاري اسكندرية رمل تقديم اللواء صلاح الدين عيد.

50 سنة حب وفداء

وفي السادسة مساء الأحد 29 أكتوبر، تشهد قاعة مسرح مركز الحرية للإبداع الفني، أمسية شعرية بعنوان ”50 سنة حب وفداء"، وذلك في إطار احتفالات المركز بذكر نصر أكتوبر، بمشاركة الشعراء: زينات القليوبي - هاشم أبو الفضل- محمد حاتم يوسف - أحمد يحيى - طاهر سعيد - محمد مخيمر - إبراهيم ملكوت - محمد البلشي - ابتهال الحلو - مصطفى إمام - أحمد عمرو - عمر هلال - آية أحمد. يقدم الأمسية ويديرها الشاعر علاء شكر.