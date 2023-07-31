الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الخميس.. احتفالية بعيد تأسيس إذاعة الإسكندرية بمركز الحرية للإبداع الفني

مركز الحرية للإبداع
مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية

ينظم مركز الحرية للإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، احتفالية بعيد تأسيس إذاعة الإسكندرية، في تمام الساعة السابعة من مساء الخميس الموافق 3 أغسطس المقبل.

هذا ويشارك في الاحتفالية، والتي تقام على خشبة مسرح مركز الحرية للإبداع، مطرب الإذاعة والتلفزيون الفنان عمر محمود، ويدير الأمسية ويقدمها الإعلامي طارق الحداد كبير مذيعي تلفزيون الإسكندرية.

وكانت إذاعة الإسكندرية قد بدأت بثها الأول بتاريخ 26 يوليو من عام 1954، وتعد أول إذاعة محلية في مصر والمنطقة العربية، ويعد الإذاعي “حافظ عبد الوهاب”، الأب الروحي للإذاعة والذي أثموت جهوده عن تأسيس إذاعة الإسكندرية. كما أختير كأول رئيس لهذه الإذاعة العريقة.

كما يعد الشاعر السكندري “محمود الكمشوشي”، أيضا من أعلام إذاعة الإسكندرية، حيث ألف وكتب كلمات أول أغنية انطلقت من إذاعة الإسكندرية، وهي أغنية “احنا الشعب الحر”. ومن أبرز البرامج الإذاعية التي قدمها “الكمشوشي”، برنامح “حميدو”.

ومن أشهر البرامج التي تشتهر بها إذاعة الإسكندرية: “من أرشيف المحاكم”، والذي تعده وتخرجه فيفيان محمود. برنامج “ألحان زمان، المزيكا خانة، جرب حظك، حديث الذكريات، رحيق الكلمات، ذكرياتي مع نجوم الأغاني، رحلة بلا سفر” وغيرها العديد.

كما قدمت إذاعة الإسكندرية العديد من السهرات الدرامية والمسلسلات الإذاعية، نذكر من بينها: “حواديت شعبية”، “زهور البنفسج الصفراء”، “أنا وأشجاني ودموعي”، “الديابة”، “ابن عروس”، “لحظة النهاية”، “أرض القمر” وغيرها.

كما قدم الكاتب الروائي الكبير مصطفى نصر، فكرة كتابه “حكاية زواج المشاهير”، في حلقات إذاعية قبل أن يتحول إلي كتاب مقروء، ومن هذه القصص، قصة  زواج الشيخ على يوسف من صفية ابنة الشيخ السادات، وما حدث فيها من غرائب. وقصة وزواج على فهمي الوجيه المعروف من امرأة فرنسية، قتلته في لندن لسوء معاملته لها، حادثة مشهورة تناولتها صحف العالم. وزواج شخصيات تاريخية مثل شجرة الدر ومحمد علي باشا وشخصيات فنية مثل تولستوى وبوشكين وتشايكوفسكي ومارلين مونرو وفيفيان لي، وفاطمة رشدي ونجيب الريحاني وغيرهم. 

احتفالية بعيد تأسيس إذاعة الإسكندرية بمركز الحرية للإبداع الفني الإعلامي طارق الحداد الشاعر محمود الكمشوشي الإذاعي حافظ عبد الوهاب الروائي مصطفى نصر

مواد متعلقة

مناقشة ديوان "ديجافو" للشاعرة عبير الفقى فى المركز الدولى للكتاب.. الخميس

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

"قبل أي حد".. نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اعرف درجاتك| رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط من الدستور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس