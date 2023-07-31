الخميس.. احتفالية بعيد تأسيس إذاعة الإسكندرية بمركز الحرية للإبداع الفني

ينظم مركز الحرية للإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، احتفالية بعيد تأسيس إذاعة الإسكندرية، في تمام الساعة السابعة من مساء الخميس الموافق 3 أغسطس المقبل.

هذا ويشارك في الاحتفالية، والتي تقام على خشبة مسرح مركز الحرية للإبداع، مطرب الإذاعة والتلفزيون الفنان عمر محمود، ويدير الأمسية ويقدمها الإعلامي طارق الحداد كبير مذيعي تلفزيون الإسكندرية.

وكانت إذاعة الإسكندرية قد بدأت بثها الأول بتاريخ 26 يوليو من عام 1954، وتعد أول إذاعة محلية في مصر والمنطقة العربية، ويعد الإذاعي “حافظ عبد الوهاب”، الأب الروحي للإذاعة والذي أثموت جهوده عن تأسيس إذاعة الإسكندرية. كما أختير كأول رئيس لهذه الإذاعة العريقة.

كما يعد الشاعر السكندري “محمود الكمشوشي”، أيضا من أعلام إذاعة الإسكندرية، حيث ألف وكتب كلمات أول أغنية انطلقت من إذاعة الإسكندرية، وهي أغنية “احنا الشعب الحر”. ومن أبرز البرامج الإذاعية التي قدمها “الكمشوشي”، برنامح “حميدو”.

ومن أشهر البرامج التي تشتهر بها إذاعة الإسكندرية: “من أرشيف المحاكم”، والذي تعده وتخرجه فيفيان محمود. برنامج “ألحان زمان، المزيكا خانة، جرب حظك، حديث الذكريات، رحيق الكلمات، ذكرياتي مع نجوم الأغاني، رحلة بلا سفر” وغيرها العديد.

كما قدمت إذاعة الإسكندرية العديد من السهرات الدرامية والمسلسلات الإذاعية، نذكر من بينها: “حواديت شعبية”، “زهور البنفسج الصفراء”، “أنا وأشجاني ودموعي”، “الديابة”، “ابن عروس”، “لحظة النهاية”، “أرض القمر” وغيرها.

كما قدم الكاتب الروائي الكبير مصطفى نصر، فكرة كتابه “حكاية زواج المشاهير”، في حلقات إذاعية قبل أن يتحول إلي كتاب مقروء، ومن هذه القصص، قصة زواج الشيخ على يوسف من صفية ابنة الشيخ السادات، وما حدث فيها من غرائب. وقصة وزواج على فهمي الوجيه المعروف من امرأة فرنسية، قتلته في لندن لسوء معاملته لها، حادثة مشهورة تناولتها صحف العالم. وزواج شخصيات تاريخية مثل شجرة الدر ومحمد علي باشا وشخصيات فنية مثل تولستوى وبوشكين وتشايكوفسكي ومارلين مونرو وفيفيان لي، وفاطمة رشدي ونجيب الريحاني وغيرهم.