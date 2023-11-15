محسن أحمد في ضيافة "كلام فالسيما" بمركز الحرية للإبداع الخميس

يستضيف مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية -التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية- في السابعة مساء الخميس 16 نوفمبر، أمسية جديدة من أمسيات صالون "كلام فالسيما" الذي يقدمه المخرج السينمائي أشرف فايق.

يقام الصالون هذا الشهر تحت عنوان "د. محسن أحمد ومدى تأثير صورته في أفلامه السينمائية" بحضور الفنان الكبير محسن أحمد.

ويقام صالون "كلام فالسيما" شهريا الخميس الثاني بسينما الهناجر، والخميس الثالث بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

ومركز الحرية للإبداع بالأسكندرية يعتبر واحد من اول المراكز الثقافية التي أنشأت في مصر، بل انه اول مركز ثقافي مصري انشئ في الاسكندرية وهو تابع لصندوق التنمية الثقافية، وتقوم وزارة الثقافة بالاشراف عليه. وهو احد اهم المنشات التي تم بنائه في اطار التحديث الذي قام به محمد علي في الاسكندرية

ويعد ملتقى اهالي الاسكندرية من ادباء وعازفين واصحاب الهوايات المتعددة والمثقفين والدارسين والهواه في كافة المجالات العلمية والفنية. يعمل على توفيرالبيئة المناسبة للتحصيل المعرفي والفني للرواد المشتركين بالمركز وحرصا علي النمو والنهوض بثقافة اهالي الاسكندرية

صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب. وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية. وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة