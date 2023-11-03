الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة.. انطلاق فعاليات عيد الطفولة وأسبوع ثقافي لحلايب وشلاتين

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم الجمعة 3 نوفمبر وحتى الخميس المقبل 9 نوفمبر، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.

من أبرز تلك الفعاليات إقامة فعاليات متنوعة للأطفال بمناسبة عيد الطفولة تتنوع ما بين الورش الفنية، المحاضرات واللقاءات التوعوية، والعروض الغنائية والاستعراضية، وذلك بالمواقع الثقافية التابعة للهيئة بمختلف المحافظات.

حفل فني لأطفال مستشفى "57357"

من الفعاليات حفل فني لأطفال مستشفى علاج سرطان الأطفال "57357"، وأنشطة متنوعة لأطفال المناطق الجديدة الآمنة بديل العشوائيات ومنها مدينة بشاير الخير بالإسكندرية، وروضة السيدة زينب بالقاهرة، حرصا على تحقيق مبدأ العدالة الثقافية من خلال تقديم خدمة ثقافية تسهم في بناء المواطن.

وتطلق قصور الثقافة أسبوعا ثقافيا لشباب الشلاتين وحلايب وأبو رماد، يشهده قصر ثقافة الشلاتين يوم 8 نوفمبر الحالي، في سياق خطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة والوصول بخدماتها للمحافظات الحدودية والنائية دعما لأبنائها.

ووفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم، تواصل هيئة قصور الثقافة فعاليات القوافل الثقافية للقرى الأكثر احتياجا بعدد من المدارس بمحافظة البحيرة.

فعاليات متنوعة ضمن مبادرة "أنت الحياة"

وتشهد محافظة الغربية وتحديدا مركز المحلة الكبرى، فعاليات متنوعة ضمن مبادرة "أنت الحياة" بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" من أبرزها معرض الكتاب الذي يضم أحدث إصدارات قصور الثقافة بأسعار مخفضة للجمهور، هذا إلى جانب استمرار مشاركة هيئة قصور الثقافة بمعرض جامعة الأزهر بالقاهرة حتى 5 نوڤمبر.

ويحفل هذا الأسبوع بمجموعة من الفعاليات الأدبية، والأمسيات الشعرية، والورش الفنية بقصور الثقافة بالمحافظات منها تعليم التظليل، رسم الطبيعة الصامتة، أساسيات البورتريه، إلى جانب ورش تعليم كتابة القصة، الموسيقى والغناء، وعمل تصميمات إعلانية.

كما تضم الأجندة عددا من اللقاءات التي تتناول موضوعات ونقاشات حول عدة قضايا منها مكافحة الإرهاب، التوعية بالاستحقاقات الانتخابية، التغيرات المناخية، تأثير العنف على المرأة، تطوير الذات، الصحة النفسية للمراهقين، وخطورة الألعاب الإلكترونية على الأطفال، وغيرها.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20