هيئة قصور الثقافة تعلن موعد عودة مشروع "ابدأ حلمك" لاكتشاف المواهب

منذ أيام توقف مشروع "ابدأ حلمك لاكتشاف المواهب" بمحافظة الوداي الجديد المحافظة التي تم إعلانها عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023، لاكتشاف ورعاية موهوبيها، وذلك ضمن خطط العدالة الثقافية للمحافظات الحدودية.

عمرو البسيوني، القائم بتسيير أعمال الهيئة العامة لقصور الثقافة، قال في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن سبب توقفه يعود إلى أحداث غزة وما تشهده فلسطين من أحداث مؤخرًا؛ مشيرًا أن المشروع بعد أن تهدأ هذه الأحداث سيعود مرة ثانية بمحافظة الوادي الجديد.

وأعرب رئيس الهيئة عن سعادته بالمستوى الفني الذي وصل إليه المتدربون المشاركون في مشروع "ابدأ حلمك" بالمحافظة، موجهًا شكره للمدربين والقائمين على التنفيذ.

أهداف مشروع "ابدأ حلمك"

مشروع "ابدأ حلمك" يهدف إلى تدريب شباب الفنانين بالأقاليم وإعداد الممثل الشامل، ويمتد المشروع لثلاثة أشهر بالمحافظات الثلاث.

وتبدأ المرحلة الأولى "التأسيس" لاستكشاف قدرات المتدربين وقابلية كل منهم للتطور لإخضاع إمكانياتهم الفردية للعمل الجماعي، بينما تهدف المرحلة الثانية "التطوير" لتهيئة المتدربين على استخدام ما اختبروه من مفاهيم نظرية وتدريبات عملية من أجل صياغة مقاطع مسرحية قصيرة قائمة في معظمها على الارتجال، كما تضم المرحلة الثالثة "التدريب" من خلال العروض الحية، وهو ما يسمى بعروض التخرج، وتهدف إلى اختبار قدرات المتدربين على استيعاب ما حصلوا عليه في الورشة.

ويهدف المشروع إلى نشر منظومة القيم الإيجابية الطاردة للتطرف لدى الشباب من خلال سياسة ثقافية تعكس التسامح والمواطنة واحترام الأديان واحترام الاختلاف في الرأي، كما يسعى لتعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة تنتمي إلى الطبيعة الثقافية للموقع المنفذ به المشروع.

كما يعمل المشروع على تغيير فلسفة العمل بالكيانات المسرحية الموجودة بالمواقع الثقافية، وتحديث أنماط إنتاج يتماشى وطبيعة المجتمع الآن، إضافة إلى اكتشاف طاقات شابة جديدة من الموهوبين وتأهيلهم للعمل بالفرق المسرحية التابعة للهيئة بالأقاليم، وصولًا إلى رفع كفاءة الفرق المسرحية وتحويل تلك الفرق لفرق دائمة تعمل طوال العام بتقديمهم عروضًا مسرحية تتوافق مع خصوصية كل محافظة.

متى بدأ مشروع "ابدأ حلمك" ؟

يذكر أن المشروع بدأ بالتعاون بين مسرح الشباب والهيئة العامة لقصور الثقافة في مركز الجيزة الثقافي، وتخرجت دفعته الأولى بحضور وزيرة الثقافة، وأقرّت تشكيل لجنة عليا للمشروع تشرف عليها بشخصها لتعميمه على مستوى الجمهورية.

وتتشكل اللجنة العليا للمشروع برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة السابق، وعضوية أحمد صلاح بهجت رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمشرف العام على المشروع، والمخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والمخرج عادل حسان المدير التنفيذي للمشروع والمخرج أحمد طه المدير الفني، وعضوية الدكتور علاء عبدالعزيز.