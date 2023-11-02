الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قصور الثقافة تختتم ورشة "إعداد مسئول تمكين ثقافي" لذوي القدرات الخاصة

جانب من فعاليات ذوي
جانب من فعاليات ذوي القدرات الخاصة

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات الورشة التدريبية "إعداد مسئول تمكين ثقافي "لذوي القدرات الخاصة، والتى نظمتها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، للعاملين بالأقاليم الثقافية "شرق الدلتا، القناة وسيناء، القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، غرب ووسط الدلتا" والفروع التابعة لها وذلك بمقر الإدارة بمصر الجديدة.

وفي كلمتها أكدت "علام" أن إدارة التدريب وإعداد القادة الثقافيين تحرص على تقديم كل ما هو جديد من البرامج التدريبية المتعلقة بقضايا ذوي الإعاقة، خاصة بعد الاهتمام الملحوظ من قبل جميع قطاعات الدولة بتلك الفئة خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت أن الإدارة تعمل دائما على تذليل كافة العقبات لدمج ذوي الإعاقة بشكل طبيعي في المجتمع، كونهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري مهما اختلفت إعاقتهم.

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وفي ختام حديثها أعربت رئيس الإدارة المركزية عن أمنيتها بأن تكون تلك الورشة بمثابة نقطة انطلاق للمتدربين المتعاملين مع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، للتعامل معهم بشكل صحيح يلبي احتياجاتهم.

يذكر أن "ورشة إعداد مسئول تمكين ثقافي" استمرت لمدة ٤ أيام، وشارك بها د. وليد نادي مسئول الخطط والبرامج بالإدارة العامة للتمكين الثقافي بهيئة قصور الثقافة، موضحا أهم الخطط والبرامج الواجب تطبيقها وتنفيذها للتغلب على المعوقات والمشكلات التي تواجه مقدمي الخدمة الثقافية لذوي الاعاقة في ظل المتغيرات المعاصرة، هذا إلى جانب تقديم بعض التطبيقات العملية الخاصة بلغة الإشارة بالتعاون مع المدربة سحر عبد العليم.

الهيئة العامة لقصور الثقافة 

الهيئة العامة لقصور الثقافة هي إحدى المؤسسات الثقافية المصرية ذات الدور البارز في تقديم الخدمات الثقافية والفنية وقد وجدت في أوائل القرن العشرين قبل وجود وزارة الثقافة، فقد بدأ دورها كفكرة تمثلت في إيجاد مدارس للشعب لتعليم الكبار

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني إعداد مسئول تمكين ثقافي ذوى القدرات الخاصة

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