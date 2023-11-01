لقاءات توعوية وورش فنية لـ"قصور الثقافة" بمدارس بني سويف (صور)

نظم فرع ثقافة بني سويف مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بعدد من مدارس المحافظة، خلال اليومين الماضيين، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وفي السياق، أعد قصر ثقافة بني سويف يوما ثقافيا لطلاب مدرستي الصفا الإعدادية للبنات، والشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية للبنين، بدأت فعالياته بلقاء تعريفي تحدث خلاله أحمد سعد مسئول الثقافة العامة عن الأنشطة التي تقدمها قصور الثقافة.

وتلته جولة تفقدية داخل القصر ومحاضرة توعوية حول "تلوث البيئة" للمحاضر رمضان حنفي، بجانب عرض فني لفرقة الفنون الشعبية للأطفال إشراف الفنان وائل عيد.

وبالتعاون مع المدرسة الإعدادية للبنات بأبي صير الملق، أقيمت ورشة عمل تصميمات فنية بخامات معاد تدويرها تدريب أميرة سعد، تلاها عرض فني لفرقة أبو صير للموسيقي والغناء الشعبي.

من ناحية أخرى، شهدت مدرسة النور بشرق النيل محاضرة بعنوان "زيادة الوعي الانتمائي لدى الشباب" أوضح خلالها سيد سعد مدير عام شئون الإعاقة بديون عام المحافظة، مفهوم الانتماء، مشيرا إلى ضرورة الوعي بالحقوق والواجبات، والدفاع عن الوطن بكل شجاعة وإيمان.

وفي مكتبة أبو صير الملق قدّم الإعلامي حمادة الشافعي لقاء حول أهمية المشاركة في العملية الانتخابية كواجب وطني واستحقاق دستوري.

كما عقد قصر ثقافة ببا محاضرة بعنوان " دور الشباب في المشاركة المجتمعية" تحدث خلالها نعيم حماد، عن معايير اختيار المرشح الانتخابي الذي يمثل الشعب، ويلبي احتياجاته.

زنظم بيت ثقافة أهناسيا الخضراء بالوحدة المحلية محاضرة بعنوان "آليات الحشد والمشاركة في الانتخابات" أكدت خلالها إيمان حسن المنسق الإعلامي بالوحدة، على ضرورة تعريف المواطنين بدورهم في العملية الانتخابية لاختيار من يمثلهم، من أجل انتخابات تعبّر عن إرادة المصريين ومكانة الدولة المصرية أمام العالم، وذلك بحضور سماح عبد الهادي ممثل المرأة بالمحافظة.

وضمن الأنشطة المقدمة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة بني سويف برئاسة الناقد أحمد خليفة، عقد بيت ثقافة الفشن ندوة أدبية بعنوان "فن الواو" بحضور كل من أحمد ماهر موجه عام اللغة العربية بالتعليم الثانوي سابقا، وربيع قطب معلم أول اللغة العربية، ودارت الندوة حول فن الواو كأحد الفنون الشعبية المنتشرة في صعيد مصر، والتعريف أنواعه والموسيقى التي تصاحبه، وأشهر شعراء هذا الفن منهم ابن عروس، علي النابي، عبد سليم عادل، صابر النوبي، ومحمد خربوش.

وعقد قصر ثقافة بني سويف لقاء بعنوان "الإعاقة وأنواعها" ناقشت خلاله د.منى كمال وكيل كلية علوم ذوي الاحتياجات، مفهوم الإعاقة موضحة أنها تعني عدم تمكن المرء من الحصول على الاكتفاء الذاتي، الأمر الذي يجعله في حاجة مستمرة إلى معونة الآخرين، وإلى تربية خاصة للتغلب على إعاقته، مشيرة إلى أنواع الإعاقات المختلفة كالحركية، الذهنية، السمعية، والبصرية وغيرها وكيفية التعامل معها، وذلك بحضور د. نجلاء فتحي مدرس اضطرابات التخاطب، د. سهيلة أسامة من قسم الإعاقة البصرية، ونخبة من المثقفين والمتخصصين.