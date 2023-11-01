غدًا.. انطلاق فعاليات قصور الثقافة ضمن مبادرة "أنت الحياة" في الغربية

تستعد محافظة الغربية لاستقبال فعاليات مبادرة "أنت الحياة"، غدا الخميس، 2 نوفمبر الحالي، وحتي السبت 4 نوفمبر، وتحديدا بقرية الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبرى، وذلك ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقامة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، بهدف بتنمية المجتمع وتوفير حياة آمنة للمواطن المصري.

ويشتمل البرنامج معرض كتاب يضم أحدث كتب وإصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة للجمهور، إلى جانب مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية منها ورش حكي وأخرى لتعليم الأطفال أساسيات الرسم والتلوين، لقاءات شعرية، عروض موسيقى عربية وفنون شعبية، ومحاضرات توعوية يقدمها نخبة من المتخصصين لسيدات وفتيات القرية.

تقام الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الغربية.