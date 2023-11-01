الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. انطلاق فعاليات قصور الثقافة ضمن مبادرة "أنت الحياة" في الغربية

قصور الثقافة
قصور الثقافة

تستعد محافظة الغربية لاستقبال فعاليات مبادرة "أنت الحياة"، غدا الخميس، 2 نوفمبر الحالي، وحتي السبت 4 نوفمبر، وتحديدا بقرية الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبرى، وذلك ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقامة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، بهدف بتنمية المجتمع وتوفير حياة آمنة للمواطن المصري.

txt

قصور الثقافة تطلق ورشة إعداد مسئولي التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة

ويشتمل البرنامج معرض كتاب يضم أحدث كتب وإصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة للجمهور، إلى جانب مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية منها ورش حكي وأخرى لتعليم الأطفال أساسيات الرسم والتلوين، لقاءات شعرية، عروض موسيقى عربية وفنون شعبية، ومحاضرات توعوية يقدمها نخبة من المتخصصين لسيدات وفتيات القرية.

تقام الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الغربية.

حافظة الغربية مبادرة انت الحياة الهياتم المحلة الكبري أنت الحياة

مواد متعلقة

بعد اعتذار جرجس شكري.. مَن يتولى أمانة النشر في قصور الثقافة؟

الأكثر قراءة

من هي داليا زيادة؟ وأبرز تصريحاتها الداعمة للاحتلال

نتنياهو أمام العاصفة.. مطالب إسرائيلية بقبول مقترح الهدنة وصفقة الفصائل الفلسطينية

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

خلافات الجيرة.. فنى يقتل جاره بطلق نارى فى المنيب

محافظ شمال سيناء: وفّرنا شققًا سكنية غرب العريش للعالقين الفلسطينيين

منع الإجازات وتوفير "الدماء".. محافظ شمال سيناء يشكف استعدادات استقبال المصابين الفلسطينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

سيد أبو ليلة يكتب: قتل الأطفال كوسيلة للبقاء في الغابة

محمد عبدالعزيز

ابني كمان وكمان

جلال حمام

سيناء.. بنية تحتية حديثة واستقرار وأمان

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

شكري ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد في غزة

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة