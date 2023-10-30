الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قصور الثقافة تطلق ورشة إعداد مسئولي التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات الورشة التدريبية لإعداد مسئولي تمكين ثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة للعاملين بالأقاليم الثقافية "شرق الدلتا، القناة وسيناء، القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، غرب ووسط الدلتا" والفروع التابعة لها.

الورشة تنظمها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين وتستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل بمقر الإدارة بمصر الجديدة.

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وفي افتتاح فعاليات الورشة أوضحت د. منال علام رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين أهمية تأهيل ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة لحصولهم على حقوقهم ومناقشة مشكلاتهم وتذليل الصعوبات أمامهم وتوفير فرص تضمن لهم المشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.

أولى محاضرات الورشة

وعقدت أولى محاضرات الورشة، وبها تحدث د. وليد نادي مسئول الخطط والبرامج بالإدارة العامة للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا أن الإعاقة تعد اليوم من التحديات التي تواجه الأسرة والمجتمع، وهو ما يستوجب التعامل معها بمنتهى الحرص وتذليل العقبات حتى لا تتسبب فى عزل صاحبها عن مجتمعه.

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وتحدث "نادي" عن مفهوم الإعاقة وأسبابها وأعدادها وأنواعها وآليات الحيلولة دونها والحد من الآثار السلبية المترتبة على حالات العجز، بهدف إتاحة الفرصة لهم لتحقيق أقصى درجة ممكنة من التفاعل المستمر مع مجتمعه، والعمل على توفير الفرصة لأن يحقق حياة أقرب إلى حياة الأشخاص الطبيعيين وأنهم ليسوا معاقين طالما يسمون بذاتهم.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة ذوى الاحتياجات الخاصة شرق الدلتا القاهرة الكبرى شمال الصعيد

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