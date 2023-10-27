السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"قصور الثقافة" تناقش أهمية الدراما الحركية في ورشة مخرجي مسرح الطفل

قصور الثقافة
قصور الثقافة

عقدت اليوم الجمعة بـقصر السينما محاضرة بعنوان "الحركة وأهميتها في مسرح الطفل"، استمرارا لفعاليات الورشة التدريبية الأولى لمخرجي نوادي مسرح الطفل، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وتحدث الفنان عمرو عجمي عن مفهوم الدراما الحركية والفرق بينها وبين الاستعراضات وأهميتها في العرض المسرحي الموجه للطفل، موضحًا أن الدراما الحركية الهدف منها توصيل رسالة واختصار مشاهد من العرض المسرحي.

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وأكد "عجمي" أنه لابد لمخرج مسرح الطفل أن يجيد توظيف الاستعراضات بشكل مبسط وانسيابي داخل العرض المسرحي، وقام بإجراء بعض التدريبات الاستعراضية للمتدربين ليوضح الفرق بين بعض الحركات مثل الشانية هو عدة لفات دورانية في أماكن مختلفة والبرويت هو الدوران في ذات المكان.

كما أوضح إيقاع الحركات وكيفية توحيدها، وتصميم حركات لاستعراض مستوحى من مصر القديمة، وكذلك شرح مسميات كل حركة استعراضية والاعتماد على ميول الأطفال في اختيار نغمات الاستعراض لتشجيعهم على تنفيذ الاستعراض.

الورشة التدريبية لمخرجي نوادى مسرح الطفل  تنظمها الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، وتأتي ضمن خطط عمل الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وقد بدأت فعالياتها الأحد الماضى وتستمر حتى 29 أكتوبر الحالي. ويقدم فعالياتها مجموعة من المتخصصين في فنون مسرح الطفل، وتشمل تدريب 24 مخرجا مسرحيا للطفل من مختلف الأقاليم الثقافية، بهدف صقل الخبرات وإعداد كوادر إخراجية ذات رؤية فنية يسهل تطبيقها لإنتاج أعمال فنية مميزة.

قصر السينما مخرجي نوادي مسرح الطفل الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني مفهوم الدراما الحركية

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