السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

من المحلة.. “قصور الثقافة” تختتم احتفالاتها باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، حفلا فنيا في ختام احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، بمحافظة الغربية.

بدأت الفعاليات بعرض فني لفرقة كورال الأطفال، تغنت خلاله بباقة متميزة من الأغاني الوطنية منها: يا أغلى اسم في الوجود، يا حبيبتي يا مصر، سماء الشرق، حبك أصيل وكفاية، يا بلادي، بشرة خير، وزي ما هي حبها، بقيادة المايسترو حسام الشريف.

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تعرف على أجندة فعاليات هيئة قصور الثقافة الأسبوع المقبل

وشهد الجزء الثاني من الحفل المقام بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة الغربية، تقديم أوبريت "قولوا للأرض اطمني"، بمصاحبة فرقة فراشات الباليه بقيادة الفنان خالد النموري، وهو من تأليف وألحان الفنان حسام الشريف، وإخراج الفنان إبراهيم الطنطاوي.

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وشهد مسرح 23 يوليو مجموعة متنوعة من الحفلات والعروض الفنية طوال شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد من الفرق الفنية، منها فرقة ذوي الاحتياجات الخاصة للفنون الشعبية، فرقة فراشات الباليه للرقص التعبيري، وفرقة المواهب الشابة، احتفالا بنصر أكتوبر المجيد.

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مسرح 23 يوليو قصور الثقافة أكتوبر فرع ثقافة الغربية عرض فني لفرقة كورال الأطفال

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