تفاعل كبير مع عروض الموسيقى وورش الأطفال بقوافل "قصور الثقافة" بالبحيرة

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات القافلة الثقافية الأولى التي استمرت ثلاثة أيام بمدرسة الثانوية للبنات بالمحمودية بمحافظة البحيرة، وشهدت تفاعلا كبيرا، وذلك ضمن برنامج شهر أكتوبر الجاري.

بدأت فعاليات اليوم الختامي مع مجموعة متنوعة من الورش الفنية، منها ورشة عمل مشغولات يدوية بالخرز تنفيذ ضحى كافوري، ورشة عمل ماسك وتاج للأطفال بالفوم جليتر وخامات معاد تدويرها تنفيذ نهى مبارك وهبه القاضي، وورشة تصميم لوحات عن نصر أكتوبر ومعالم مصر السياحية تدريب محمود نوار.

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، أقيمت محاضرة بعنوان "التنمر والعنف داخل المدارس" للشيخ جابر عيد من إدارة الأوقاف، تلاها فقرة اكتشاف مواهب تنفيذ وائل الشبكي، ورسم على الوجه إشراف حمدي الرديني ومها صلاح.

كما تضمنت الفعاليات المقامة بالتعاون مع مركز ومدينة المحمودية، عرضا فنيا لفرقة أبي قير للموسيقى العربية، قدمت خلاله باقة متميزة من الأغاني الوطنية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم منها يا حبيبتي يا مصر، أغلى اسم في الوجود، بلدي، أم البطل، ومصر هي أمي، وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها أهالي القرية.

واختتم اليوم بتكريم مدير المدرسة وعدد من المسئولين بمنحهم شهادات تقدير نظرا لجهودهم المبذولة وتعاونهم مع فريق عمل القافلة.

ومن المقرر أن تشهد قرية حمد منيسي بالمحمودية فعاليات القافلة الثقافية الثانية وتستمر حتى 30 أكتوبر الجاري.

وتواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم الفعاليات الثقافية والفنية في كافة المواقع التابعة لها في محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الأنشطة التي تقام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال المدارس التعليمية في المراحل الدراسية المختلفة.