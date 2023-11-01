أجندة الفعاليات الثقافية لبيت السناري خلال نوفمبر

أعلن بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، أجندة فعالياته الثقافية، خلال شهر نوفمبر الجاري، لتشمل عددًا من الأنشطة الثقافية الهامة والمتنوعة.

ونستعرض في السطور التالية أجندة الفاعليات الثقافية لـ "بيت السناري" في نوفمبر

يقيم بيت السناري، يوم الخميس الموافق ٢ نوفمبر، عرض شعري لمهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة، في تمام الساعة ١٠ مساء.

وفي يوم الجمعة الموافق ٣ نوفمبر، ينظم البيت الأثري، مناقشة بعنوان " المهرجانات والجمهور في العالم العربي"، في تمام الساعة ١٠ إلى ١٢ ظهرا.

أما يوم الأحد الموافق ٥ نوفمبر فينظم البيت الأثري، ورش فنية متنوعة بالتعاون مع كلية التربية النوعية، في تمام الساعة ١٠ صباحا.

وفي يوم الثلاثاء، الموافق ١٤ نوفمبر، ينظم بيت السناري، ندوة بعنوان "القاهرة مؤرخة"، للدكتور نزار الصياد، بالتعاون مع مبادرة " سيرة القاهرة"، في تمام الساعة ٨ مساء.

أما يوم الأحد الموافق ٢٦ نوفمبر، فيقام معرض "حاكم.. فيلسوف الكاركاتير والضحك" بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، في تمام الساعة ٦ مساء.

بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الورش الفنية، والندوات والمحاضرات.

عن بيت السناري

يرجع تاريخ بناء قصر السناري الأثري في منطقة السيدة زينب، لإبراهيم كتخدا السناري؛ وهو أحد المماليك التابعين لمراد بك والذي لقِّب بالسناري نسبة لمدينة سنار، ويشير الجبرتي إلى أن أصله يرجع للبرابرة.

وتمت مصادرة المنزل من قِبل الفرنسيين في عام 1798؛ مع مجىء الحملة الفرنسية لإسكان أعضاء لجنة العلوم والفنون التي صاحبت بعثة نابليون العسكرية لعمل دراسة منهجية للبلاد، من أهمها كتاب "وصف مصر".

واتخذ الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية السابق، بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، قرارا تسليم منزل السناري للمكتبة التي بدأت في تجهيزه بهدف تحويله إلى منفذ ثقافي مهم بحي السيدة زينب لنشر الوعي الثقافي والفني والعلمي في المناطق المحيطة به، ولتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة العامة.

ويقيم بيت السناري عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية مثل المعارض والندوات والمنتديات وورش العمل والعروض المسرحية، والورش الفنية، والندوات التثقيفية، التي يقبل عليها عدد كبير من المثقفين والباحثين.