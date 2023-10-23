بيت السنارى يناقش رواية "زمرد" للكاتبة أميرة عزالدين الأربعاء

يستضيف بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي لمكتبة الاسكندرية، حفل مناقشة رواية "زمرد" للكاتبة الروائية أميرة عز الدين، وذلك في تمام الساعة 5 مساء الأربعاء الموافق 25 أكتوبر.

وتبدأ الندوة مع شرح لمعالم بيت السناري؛ باعتبار إبراهيم السناري صاحب وباني ذلك المعلم التاريخي الهام- وأحد من أبطال الرواية، ويقدم لنا ذلك الشرح الممتع الفنان محمد خميس.

ويناقش الرواية الكاتب والشاعر والناقد المسرحي الدكتور طارق عمار، وتدير النقاش منة الله عزوز مؤسس صالون إدراك.

ويشارك في الأمسية المطرب والملحن يحيى نديم؛ مؤسس ومدير فريق جزجا – عمدان النور، والمطرب في الفرقة القومية للموسيقى العربية، وسوف يقدم لنا مجموعة من ألحانه بالإضافة إلى مجموعة من مربعات ابن عروس؛ وهو أحد أبطال الرواية أيضا.

أميرة عز الدين

عن رواية زمرد

هي فانتازيا تاريخية تتعرض لعدة سنوات تسبق الحملة الفرنسية على مصر وحتى قيام ثورتي القاهرة الأولى والثانية بعدها، وذلك من خلال استعراض حياة ثلاث شخصيات في ثلاثة خطوط درامية متوازية؛ نفيسة هانم زوجة شيخ البلد مراد بك، إبراهيم السناري كتخدا مراد بك (وزيره)، أحمد ابن عروس شاعر الواو الشهير،

عن أميرة عزالدين

أديبة وروائية شابة بدأت نشاطها الإبداعي في عام 2007؛ حيث صدر لها عِدة أعمال أدبية (روايات ومجموعات قصصية) تنوعت بين الكتابة الرومانسية والصوفية والاجتماعية والنفسية والتشويق، وقد تناولت حقبات تاريخية متنوعة في أعمالها السابقة حيث تميل في كتاباتها للفنتازيا التاريخية، ولها تحت الطبع سلسلة روائية بعنوان (عيون المحروسة) وأول روايات هذه السلسلة رواية زمرد

صالون إدراك الثقافي

أما عن صالون إدراك الثقافي؛ فقد تأسس عام 2019 ونادي إدراك لأدب الناشئة، ويضم الصالون عدة أنشطة منها رحلات ثقافية وأنشطة رياضية (ماراثون جري ودراجات)، ونشاط نادى القراءة