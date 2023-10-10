الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بيت السناري يحتفي بميلاد صاروخان واليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر.. السبت

بيت السناري
بيت السناري

تستضيف مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري، التابع لقطاع التواصل الثقافي، احتفالية ومعرض "125 عامًا على ميلاد صاروخان واليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة"، والتي ينظمها مشروع ذاكرة الكاريكاتير التابع لمؤسسة عبد الله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت 14 أكتوبر 2023، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

125 عامًا على ميلاد صاروخان واليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة

تشتمل الاحتفالية على مجموعة من الأنشطة والفعاليات منها؛ معرض تذكاري تحت عنوان: "بورتريهات الإسكندرية"، يضم أكثر من مئة بورتريه كاريكاتيري لمجموعة من الشخصيات التي عاشت في الإسكندرية في منتصف العقد الثاني من القرن العشرين، ويرصد لنا صاروخان بريشته في هذا المعرض وجوه بعض أعلام ومشاهير الإسكندرية من مصريين وأرمن وأجانب في أواخر عشرينيات القرن الماضي. كما سيكون هناك مجموعة رسوم كاريكاتير أصلية نادرة لصاروخان عن نصر أكتوبر تعرض في معرض عام لأول مرة، احتفالا بذكرى اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وتقام الاحتفالية بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين بعد المئة على ميلاد ساحر الكاريكاتير المصري والعربي الفنان المصري ذو الأصول الأرمنية: ألكسندر صاروخان (1898 – 1977)، ويستمر المعرض حتى نهاية أكتوبر الجاري.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة والحفاظ على التراث، وتقديم الفنون الهادفة والتعريف بأهمية ومكانة فن الكاريكاتير، وكذلك إلقاء الضوء على رواد هذا الفن وتاريخه وتشجيع الشباب على الاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم، بالإضافة إلى الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة.

مشروع "ذاكرة الكاريكاتير"

جدير بالذكر أن مشروع "ذاكرة الكاريكاتير"، أسسه الباحث والكاتب: عبد الله الصاوي عام 2012، بهدف الحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، والتعريف الصحيح بتاريخ رواده الأوائل، وأقام المشروع خلال العشرة سنوات الماضية، الكثير من المسابقات الدولية والمعارض التذكارية التي حققت نجاحًا كبيرًا ومنها: ثورة 1919.. في ذاكرة الكاريكاتير المصري، روسيا.. في ذاكرة الكاريكاتير المصري، رخا.. المعلم الأول، عودة الكاريكاتيرست المجهول.. مصطفى محرم بك مختار، بورسعيد.. في ذاكرة جورج البهجوري، عودة أبو نظارة زرقا.. يعقوب صنوع رائد الكاريكاتير المصري. كما أصدر المشروع أكثر من خمسة عشرة كتابًا لعدد من رواد فن الكاريكاتير المصري ومنهم: يعقوب صنوع، مصطفى محرم بك مختار، صاروخان، طوغان، جورج البهجوري.

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