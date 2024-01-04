تنسيق مصرى- فلسطينى لإقامة مخيمات للنازحين بخان يونس

أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني عبدالجليل حنجل، أنه يتم التنسيق مع الهلال الأحمر المصري لإنشاء خيم للنازحين في خان يونس، تضم المرحلة الأولى منها 300 خيمة، وتصل إلى ألف خيمة؛ لخدمة النازحين غير القادرين على إيجاد مكان لإيوائهم، إلى جانب التنسيق على معبر رفح لاستلام المساعدات.

الهلال الأحمر الفلسطيني

وقال متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني - في مداخلة لقناة (النيل) للأخبار، اليوم الخميس - "إن هناك استمرارًا لعمليات القصف للمراكز الطبية ومحيطها ومنها مستشفى الأمل التابع للجمعية، كما يتم استهداف مدارس ومستشفيات ومقرات تابعة للهيئات الدولية بالرغم من وجود الإحداثيات لدى قوات الاحتلال".

وأضاف أن أمور النازحين لا تزال صعبة في ظل قلة المواد الإغاثية والأجواء الباردة وحتى الظروف البيئية والصحية، فعدد كبير منهم يعيش في خيام، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 5 آلاف جريح بحاجة إلى العلاج في الخارج.

استهداف سيارات الإسعاف

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تستهدف القطاع الطبي بالكامل في غزة، حيث استشهد منها 320 شخصًا من الطواقم الطبية وأكثر من 38 من الدفاع المدني، إلى جانب 102 صحفي، كما استهدفت قوات الاحتلال 105 سيارات إسعاف، ودمرت 59 سيارة إسعاف بالكامل منها 15 سيارة تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، إضافة إلى تفجير كافة سيارات الإسعاف داخل مركز جباليا وحرق مبنى مستشفى القدس التابع للجمعية بالكامل.

كانت وزارة الصحة في غزة، قد أعلنت عن ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 22 ألفًا و313 شهيدًا، إضافة إلى 57 ألفًا و296 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة، أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 128 شهيدًا، إضافة إلى 261 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.