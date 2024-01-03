لقاءات تثقيفية وزيارات لمجمع الأديان فى احتفالات قصور الثقافة بعيد الميلاد المجيد

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عدة فعاليات ثقافية ضمن برنامجها المعد بمناسبة الاحتفال بـعيد الميلاد المجيد، برعاية وزارة الثقافة.

وذكرت الهيئة العامة لقصور الثقافة- في بيان لها اليوم الأربعاء- أن جمعية المحافظة على التراث بالقاهرة تشهد لقاءً بعنوان "ميلاد السيد المسيح.. رسالة سلام للعالم"، وذلك يوم الاثنين المقبل 8 يناير في السادسة مساء.

وأضاف البيان أن اللقاء يقام بحضور القمص يسطس فانوس، كاهن كنيسة العذراء والباحث في الدراسات القبطية، وذلك ضمن الفعاليات المقامة بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، والإدارة العامة للجمعيات الثقافية برئاسة عبير الرشيدي.

واستمرارًا للأنشطة التي تنظمها هيئة قصور الثقافة بمناسبة العام الجديد، تنظم الإدارة العامة لرعاية المواهب رحلة إلى منطقة مجمع الأديان ومسجد عمرو بن العاص بالقاهرة القديمة، نهاية الشهر الحالي ويتضمن برنامج الرحلة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، إلى جانب جولة تفقدية في قلب المنطقة التي تعد قبلة للديانات السماوية الثلاث، لما تشمله من مناطق تاريخية وأثرية، من أبرزها الكنيسة المعلقة، حصن بابليون والمتحف القبطي، إلى جانب المعابد اليهودية والمساجد ذات الطابع المعماري الفريد.

والمعروف أن منطقة القاهرة القديمة شهدت في الآونة الأخيرة أعمال تطوير عدة ضمن مشروع مسار العائلة المقدسة، من أجل تعزيز قيم المحبة والإخاء والسلام.