الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكثيف الاستعدادات بالمحافظات لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد

احتفالات عيد الميلاد
احتفالات عيد الميلاد المجيد

كثف عدد من المحافظات، استعداداتها لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد، ورفع حالة الطوارئ في قطاع الصحة، والاهتمام بالمناطق المحيطة بالكنائس والحدائق العامة والميادين الرئيسية.
ففي بني سويف، تفقد السكرتير العام المساعد سامي علام، عددًا من الكنائس بدائرة المحافظة، لمتابعة تنفيذ خطة الاستعدادات الخاصة باحتفالات عيد الميلاد المجيد للأخوة المسيحيين يناير 2024، في ضوء توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، والمتضمنة تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس والطرق المؤدية إليها.
واطمأن السكرتير العام المساعد إلى مراجعة أعمال النظافة بالمناطق المحيطة بالكنائس والحدائق العامة والميادين الرئيسية، وإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين، والتأكيد على التواصل بين غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات الخدمية، ومركز السيطرة بديوان عام المحافظة، لتلقي أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين والعمل على حلها فورًا، بالإضافة إلى تكليف مسؤولي الصحة والكهرباء بمراجعة خطة الطوارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة ومراجعة النوبتجيات للأطقم الطبية خلال فترة الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد، وتوفير مولدات بديلة في حالة انقطاع التيار الكهربائي للحفاظ على استمرار الخدمة.

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وفي الوادي الجديد، أعلن وكيل وزارة الصحة الدكتور أحمد محروس، أنه تم الاستعداد لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، على مستوى المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية. 
وقال إنه تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات بالمديرية، ورفع حالة الطوارئ بجميع المنشآت الصحية بالوادى الجديد بمناسبة احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وتشكيل غرفة الطوارئ الرئيسية بالمديرية لمتابعة المستشفيات على مدار الساعة وحل أي مشكلات أو معوقات، وتكليف الإدارات المعنية بإتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ التوجيهات نحو إتخاذ كافة الإجراءات للتأمين الطبى للكنائس حتى 7 يناير الجاري.
وأشار إلى أنه تم التأكيد على تنسيق العمل المشترك مع وزارة الأوقاف للتوعية بالقضية السكانية والصحة الإنجابية، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والصحة والتنمية والتي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي، لافتًا إلى وضع القضية السكانية على رأس قضايا الوطن في ظل أهمية العلاقة الوثيقة بين العلم والدين فى أهمية الصحة الإنجابية والتوافق بين مقدرات وموارد الدولة ومعدلات النمو السكاني، والتمتع بحياه صحية جيدة.
وفي قنا، أرسل رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوي، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

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جاء فيها: "يسعدني وأسرة جامعة جنوب الوادي أن نتقدم لقداستكم والأخوة الأقباط بأسمى آيات التهاني القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعين المولى عز وجل بكل مشاعر الود والإخاء أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد، وأن يحفظ مصر وشعبها وأن يديم عليكم وعلى مصرنا الغالية نعمة الإخاء والمحبة والترابط، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا نسيجًا واحدًا ورمزًا للمحبة والسماحة والسلام".
كما بعث رئيس الجامعة برقية تهنئة إلى الأنبا شاروبيم مطران قنا وتوابعها بهذه المناسبة أعرب فيها عن خالص تهنئته وتمنياته بموفور الصحة له وللأخوة الأقباط بمحافظة قنا، كما قدم رئيس الجامعة التهنئة للأخوة الأقباط من أبناء جامعة جنوب الوادي من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والطلاب، والعاملين، مقرونة بأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وتابع أن الروابط الوثيقة بين أبناء شعب مصر بكل طوائفه هي صمام الأمن والأمان والاستقرار لوطننا الغالي.
 

المحافظات احتفالات عيد الميلاد المجيد رفع حالة الطوارئ الكنائس الحدائق العامة لدكتور محمد هاني غنيم

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