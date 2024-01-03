الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

للتهنئة بالعيد.. رئيس مجلس الشيوخ يزور قداسة البابا في عيد الميلاد

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، يرافقه وفد من أعضاء المجلس، وذلك لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

تكون الوفد المرافق لرئيس مجلس الشيوخ من: السيدة فيبي فوزي وكيل المجلس، والأمين العام للمجلس المستشار محمود عتمان، واللواء محمد رستم مدير مكتب رئيس المجلس، وعضوي المجلس المستشار منصف سليمان، والمستشار جميل حليم.

أعرب المستشار رئيس مجلس الشيوخ عن خالص تهنئته والوفد المرافق بعيد الميلاد المجيد، وعن سعادته بلقاء قداسة البابا متمنيًا لقداسته وللجميع بأيام سعيدة.

ومن جهته شكر قداسة البابا ضيوفه على زيارتهم وتهنئتهم داعيًا لهم بدوام السعادة والسلام.

قداسة البابا يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي عياد النائب العام.

ورافق رئيس مجلس القضاء الأعلى وفد تكون من المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمود سعيد النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار عبد العزيز الطنطاوي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار إسماعيل عطية رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار محمد حماد عبد الهادي رئيس محكمة استئناف طنطا.

ورحب قداسة البابا بالوفد القضائي معربًا عن سعادته بزيارتهم وتهنئتهم، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في عملهم وحياتهم.

وهنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى ومرافقوه قداسة البابا بعيد الميلاد والعام الجديد. ودار حوار ودي تناول خلاله قداسة البابا بالحديث الكنيسة القبطية وتاريخها وباباواتها ومكانتها بين كنائس العالم، ودورها الوطني والاجتماعي.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

البابا تواضروس الثاني عبد الوهاب عبد الرازق عيد الميلاد المجيد فيبي فوزي المستشار محمود عتمان

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